Σε μια στρατηγική κίνηση για την αποσυμφόρηση του τουριστικού ρεύματος στην Αιώνια Πόλη, το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου ανοίγει τις πύλες της ιστορικής «Οικίας των Γρυπών» (House of Griffins). Πρόκειται για τα ερείπια μιας πολυτελούς κατοικίας της ρωμαϊκής ελίτ, η οποία, αν και πλήρως καταγεγραμμένη από τους επιστήμονες, παρέμενε μέχρι σήμερα ερμητικά κλειστή για το κοινό.

Η πολυτέλεια που «έθαψε» ο χρόνος

Η έπαυλη οφείλει το όνομά της σε ένα ζεύγος λευκών γύψινων γρυπών που κοσμούν μια εσωτερική στοά και αποτέλεσε κάποτε την κατοικία ενός εύπορου Ρωμαίου πατρικίου της Δημοκρατικής περιόδου. Χτισμένη στον Παλατίνο Λόφο –την πιο αριστοκρατική συνοικία της αρχαιότητας– η οικία κατεδαφίστηκε και θάφτηκε για να δημιουργηθεί ο χώρος που θα στέγαζε το παλάτι του αυτοκράτορα Δομιτιανού.

Κατά ειρωνεία της τύχης, η επιχωμάτωση των κάτω ορόφων λειτούργησε ως «χρονοκάψουλα», διατηρώντας την καλλιτεχνική αρτιότητα και την πολυτέλεια του κτιρίου σε εξαιρετικό βαθμό. Ωστόσο, η μακροχρόνια παραμονή στο υγρό υπέδαφος κατέστησε τις τοιχογραφίες εξαιρετικά ευάλωτες στην υγρασία, μετατρέποντας τον χώρο σε «άβατο» προσβάσιμο μόνο από ερευνητές.

Ψηφιακή περιήγηση: Η αρχαιολογία συναντά το μέλλον

Η λύση δόθηκε μέσα από την τεχνολογία. Πλέον, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν την έπαυλη μέσω ενός ξεναγού με... κάμερα.

Η διαδικασία: Ο ξεναγός περιηγείται στον χώρο μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα και ήχο.

Η εμπειρία: Έως και 12 άτομα ταυτόχρονα μπορούν να παρακολουθούν την ξενάγηση σε πραγματικό χρόνο από έναν ειδικό προθάλαμο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

Ένας θησαυρός από τον 2ο αιώνα π.Χ.

Η οικία, που χρονολογείται μεταξύ 2ου και 1ου αιώνα π.Χ., ήρθε στο φως τον 20ό αιώνα από τον αρχαιολόγο Giacomo Boni. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν οκτώ υπόγειες αίθουσες, προσβάσιμες μέσω μιας σκάλας που οδηγεί πέρα από το αίθριο και τα λουτρά.

Στο εσωτερικό, πολύχρωμα μωσαϊκά κοσμούν τα δάπεδα, ενώ οι τοιχογραφίες καλύπτουν κάθε σπιθαμή των τοίχων. Μάλιστα, η πιο απομακρυσμένη αίθουσα διαθέτει δάπεδα από πράσινο μάρμαρο, ακόμη και καθρέπτες. Ορισμένα από τα έργα τέχνης θυμίζουν έντονα την τεχνοτροπία της Πομπηίας, εγείροντας ερωτήματα για το αν ο ιδιοκτήτης ή ο καλλιτέχνης καταγόταν από τον ιταλικό Νότο.

Ανεξάρτητα από την ταυτότητα του πρώτου ενοίκου της, η Οικία των Γρυπών παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα ρωμαϊκής κατοικίας, που πλέον «ζωντανεύει» ξανά μέσω της ψηφιακής εποχής.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

