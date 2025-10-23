Αρουραίος κατέστρεψε το ρομαντικό δείπνο στην «Αιώνια Πόλη» - Βίντεο

Μία άλλη πλερά της φωτεινής «Αιώνιας Πόλης» 

Αρουραίος κατέστρεψε το ρομαντικό δείπνο στην «Αιώνια Πόλη» - Βίντεο
Μία αναπάντεχη εξέλιξη είχε το ρομαντικό δείπνο ενός ζευγαριού σε εστιατόριο της Ρώμης, που κατέληξε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ξεχωριστή βραδιά στη φωταγωγημένη «Αιώνια Πόλη» περιελάμβανε φαγητό στα εξωτερικά τραπέζια ενός κλασικού εστιατορίου, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε ένας απρόσκλητος επισκέπτης, βάζοντας τέλος στην ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η νεαρή γυναίκα, την ώρα που τρώει με φόντο το Κολοσσαίο, ξαφνικά τρομάζει και μένει στήλη άλατος, κοιτάζοντας τον σύντροφό της με μια ανησυχη έκφραση.

Η κάμερα γυρίζει και αποκαλύπτεται ο λόγος της έντρομης έκφρασής της...

Ένας αρουραίος ξεπροβάλλει από τον απέναντι τοίχο, τραβώντας τα βλέμματα, αλλά και τα σχόλια των χρηστών.

«Να ένας επισκέπτης-έκπληξη!», αστειεύτηκε ένας χρήστης, ενώ άλλοι αφηγήθηκαν παρόμοιες εμπειρίες σε εστιατόρια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις ή συμβούλευσαν τους μελλοντικούς πελάτες για το πώς να αντιδράσουν σε αυτές τις απροσδόκητες συναντήσεις.

Η απρόσμενη συνάντηση

