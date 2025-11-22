Ανακαλύφθηκε ξυράφι 2.000 ετών που ξύριζε τους αρχαίους Ρωμαίους - Βγαίνει σε δημοπρασία

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ξυράφι ηλικίας 2.000 ετών, που χρησιμοποιήθηκε στην αυτοκρατορική Ρώμη, πρόκειται να δημοπρατηθεί στην Αγγλία, φωτίζοντας όχι μόνο τις συνήθειες καλλωπισμού της εποχής, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές πτυχές που συνδέονταν με την πράξη του ξυρίσματος.

Το μικρό εργαλείο, μήκους μόλις 9 εκατοστών, φέρει την οπή για το δάχτυλο του κουρέα, μια λεπτομέρεια που μαρτυρά τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης των επαγγελματιών της εποχής. Παρά το μέγεθός του, το αντικείμενο θεωρείται μοναδικής ιστορικής αξίας, καθώς διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και αποτελεί σπάνιο δείγμα καθημερινών αντικειμένων που χρησιμοποιούσε η ρωμαϊκή κοινωνία.

Ο Will Hayward, ειδικός σε νομίσματα και ιστορικά θέματα του Hansons Auctioneers, με το ρωμαϊκό ξυράφι του 2ου-4ου αιώνα, με σώμα από κράμα χαλκού/μπρούντζου και ακονισμένη σιδερένια λεπίδα ενσωματωμένη στο διακοσμημένο σώμα – πίστωση, Hansons Auctioneers / SWNS Hansons Auctioneers / SWNS

Η δημοπρασία του ξυραφιού έφερε ξανά στο προσκήνιο την ιδιαίτερη σημασία που είχε το ξύρισμα για τους Ρωμαίους. Οι περισσότεροι αυτοκράτορες μέχρι και τον Αδριανό προβάλλονται χωρίς γενειάδα, στοιχείο που αναδεικνύει την πολιτιστική τους θέση και το κοινωνικό πρότυπο της εποχής.

Πίσω όμως από αυτή τη συνήθεια κρυβόταν και μια άλλη όψη της ρωμαϊκής εξουσίας: ο φόβος της δολοφονίας. Η παράδοση θέλει αυτοκράτορες και άρχοντες να διστάζουν να εμπιστευτούν τη ζωή τους στα χέρια ενός κουρέα με αιχμηρό εργαλείο. Αναφορές για αυτοκράτορες που ξυρίζονταν μόνο από μέλη της οικογένειάς τους ή για απαγορεύσεις κουρείων σε δημόσιους χώρους αναδεικνύουν τις πολιτικές εντάσεις της εποχής.