Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εφοριακούς για φακελάκι -Ενημέρωναν καταστήματα για επικείμενους ελέγχους

Χειροπέδες σε έναν εν ενεργεία και έναν συνταξιούχο εφοριακό πέρασαν αστυνομικοί οι οποίοι συνελήφθησαν καθώς φέρεται να έπαιρναν φακελάκια από επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ενημερώνουν για επικείμενους ελέγχους των αρμόδιων κλιμακίων.

Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος άρχισε να έρευνα την υπόθεση μετά από καταγγελία ατόμου που φέρεται να έπεσε θύμα εκβίασης, ενώ η δραστηριότητα των κατηγορουμένων φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2014.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 64χρονος εφοριακός φέρεται να ενημέρωνε για ελέγχους, κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι παρέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών. Ο 76χρονος συνταξιούχος φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για -κατά περίπτωση- συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή, παράβαση καθήκοντος τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε αυτήν την πράξη, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου κατά συρροή, χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του δημοσίου κατά συρροή, απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, εμπορία επιρροής και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Οι εφοριακοί παραπέμφθηκαν να οδηγηθούν στον ανακριτκή και μέχρι να απολογηθούν, θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται περίπου 20 άτομα, ενώ για τους υπόλοιπους θα διαχωριστεί η δικογραφία.

