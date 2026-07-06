EFS: Το νέο σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια της ΕΕ προκαλεί τεράστιες καθυστερήσεις

Αύριο θα συναντηθούν εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελένη Ευστρατίου

EFS: Το νέο σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια της ΕΕ προκαλεί τεράστιες καθυστερήσεις
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το νέο ψηφιακό σύστημα συνοριακών ελέγχων EES στην ΕΕ προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις, με χρόνους αναμονής έως και πέντε ώρες σε ορισμένα αεροδρόμια.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθεί με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών.
  • Η Frontex θα παρέχει προσωπικό στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια για υποστήριξη και διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου μέσω της νέας εφαρμογής προ
  • εγγραφής.
  • Οι αεροπορικές ενώσεις ζητούν την πλήρη αναστολή του EES κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ευελιξίας έως τον Σεπτέμβριο.
  • Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε δομικά προβλήματα υποδομών και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα και προσωπικό.
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Τεράστιες ουρές και μεγάλες καθυστερήσεις έχει προκαλέσει το νέο ψηφιακό σύστημα συνοριακών ελέγχων στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕS).

Ύστερα από επιστολή της αεροπορικής βιομηχανίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αύριο, Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό εν μέσω θερινής περιόδου. Σε ορισμένα αεροδρόμια, οι καθυστερήσεις μπορεί να φτάσουν έως και τις πέντε ώρες, για όσους ταξιδιώτες επισκέπτονται τα κράτη-μέλη της Ένωσης από χώρες εκτός Σένγκεν.

Το σύστημα EES (Entry/Exit System) είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΕΕ για τον έλεγχο συνόρων. Καταγράφει τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες όταν μπαίνουν και βγαίνουν από τον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφραγίδα στο διαβατήριο. Συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία όπως τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία ταξιδιού και βιομετρικά δεδομένα.

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Βοήθεια από προσωπικό της Frontex στα μεγάλα αεροδρόμια

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε σήμερα ότι «έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα». Η Επιτροπή υποστηρίζει συνεχώς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η υποστήριξή της θα συνεχιστεί πλήρως.

Ο ίδιος δήλωσε ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, «αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν» και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex, με προσωπικό στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, αλλά και για να βοηθήσει στη χρήση της νέας εφαρμογής προ-εγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη μέλη και ουσιαστικά διευκολύνει τη διαδικασία.

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Τι ζητά ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών

Σε επιστολή των εμπορικών ενώσεων ACI Europe, Airlines for Europe και IATA προς της Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου, οι αεροπορικές εταιρείες ζητούσαν την αναστολή της χρήσης του νέου ψηφιακού ελέγχου, εάν τα αεροδρόμια υπερφορτωθούν το καλοκάιρι.

Στην επιστολή τους ανέφεραν ότι η τρέχουσα εφαρμογή του ΕΣΑ «δημιουργεί σοβαρές επιχειρησιακές συνέπειες, διαταράσσει τους επιβάτες και ασκεί μη βιώσιμη πίεση στις συνοριακές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες». Ζητούν «άμεση παρέμβαση πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών».

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια υποστηρίζουν ότι από την πλήρη εφαρμογή του EES τον Απρίλιο, οι χρόνοι αναμονής για τους επιβάτες που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν έχουν αυξηθεί έως και 5 ώρες κατά τις ώρες αιχμής, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη «κάνουν εκτεταμένη χρήση της προσωρινής ευελιξίας που επιτρέπει στις αρχές ελέγχου των συνόρων να αναστείλουν τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου».

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Πλήρης αναστολή έως τον Σεπτέμβριο

Ενώ αυτό το μέτρο έχει προσφέρει «κάποια ανακούφιση», αναφέρουν οι επαγγελματικοί φορείς στην επιστολή τους, «δεν έχει αποτρέψει τις υπερβολικές ουρές για τους επιβάτες ούτε έχει διατηρήσει τις λειτουργίες των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών». Αντ' αυτού, ο κλάδος ζητά να δοθεί αμέσως στα κράτη μέλη «όλη η ευελιξία που απαιτείται για την πλήρη αναστολή του ΕΕS, προληπτικά, κάθε φορά που ο όγκος των επιβατών υπερβαίνει την επιχειρησιακή ικανότητα των εγκαταστάσεων ελέγχου των συνόρων, τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου».

Ο κλάδος επιθυμεί επίσης να δει, έως τον Σεπτέμβριο, τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού λειτουργικής ευελιξίας.

«Τα κράτη πρέπει να είναι επιχειρησιακά έτοιμα»

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο FlightGlobal ότι το βάρος της λειτουργικής χρήσης του νέου συστήματος ελέγχου θα πρέπει να επιβαρύνει περισσότερο τα κράτη, ενώ αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις που αναφέρονται είναι περιορισμένες. Ο εκπρόσωπος επισημαίνει ότι η ΕΣΑ «ξεκίνησε σταδιακά» από τον Οκτώβριο του 2025, «αφού όλα τα κράτη μέλη είχαν δώσει τη δήλωση ετοιμότητάς τους».

«Στα περισσότερα αεροδρόμια της ΕΕ, αυτές οι επιπτώσεις είναι πράγματι περιορισμένες. Τα κράτη μέλη είναι αυτά που πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει η απαραίτητη επιχειρησιακή ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού συνοριοφυλάκων, κατάλληλων υποδομών και αυτοματοποιημένων λύσεων ελέγχου των συνόρων».

Το ΣΕΕ απαιτεί από τους υπηκόους εκτός ΕΕ να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα όταν φτάνουν στα σύνορα μιας χώρας Σένγκεν. Οι επιπλέον έλεγχοι, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να αντικαταστήσουν το σύστημα χειροκίνητης σφράγισης διαβατηρίων, απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν και έχουν υπάρξει παράπονα για μη λειτουργική τεχνολογία και για μεγάλες ουρές στα συνοριακά συστήματα ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές για ορισμένους επιβάτες που έχασαν πτήσεις.

Σκοπός του συστήματος, αναφέρει η Επιτροπή, είναι να «βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα την ομαλή μετακίνηση των νόμιμων ταξιδιωτών».

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