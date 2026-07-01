Copernicus: Θερμοκρασίες-ρεκόρ καταγράφηκαν στην επιφάνεια των θαλασσών τον Ιούνιο

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν έφτασαν τους 20,98° Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024, που ήταν στους 20,89° Κελσίου

Ελένη Ευστρατίου

Copernicus: Θερμοκρασίες-ρεκόρ καταγράφηκαν στην επιφάνεια των θαλασσών τον Ιούνιο
Pexels
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τον Ιούνιο καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών, φτάνοντας τους 20,98° Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024.
  • Η αύξηση της θερμοκρασίας αποδίδεται στον ανθρωπογενή παράγοντα και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, που προκαλεί σημαντική υπερθέρμανση του πλανήτη.
  • Το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι το δεύτερο θερμότερο ιστορικά, με ισχυρούς θαλάσσιους καύσωνες που πλήττουν το 82% της επιφάνειας των ωκεανών, ιδιαίτερα τον τροπικό Ειρηνικό και τη Μεσόγειο.
  • Στη Μεσόγειο καταγράφηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας τον Ιούνιο (23,34° Κελσίου) και πρωτοφανείς καύσωνες, με μεγάλες επιπτώσεις στη θαλάσσια πανίδα και το κλίμα.
  • Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών μπορεί να εντείνει την ενέργεια στην ατμόσφαιρα και να αυξήσει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικά στη Μεσόγειο.
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Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στην επιφάνεια των θαλασσών κατέγραψε τον Ιούνιο η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus μαζί το το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής C3S.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν έφτασαν τους 20,98° Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024, που ήταν στους 20,89° Κελσίου. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται τόσο στον ανθρωπογενή παράγοντα, όσο και στο φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο που οδηγεί σε τρομακτική υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Οι τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσαν να καταδεικνύουν ότι αρχίζει νέα φάση, που μας οδηγεί, για ακόμη μια φορά, σε αχαρτογράφητο έδαφος», προειδοποίησε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής του C3S, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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Σφοδρός καύσωνας πλήττει την Ευρώπη

Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι το δεύτερο θερμότερο ιστορικά, όπου σημειώθηκαν λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες από την αντίστοιχη περίοδο του 2024. «Με τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε αυτά τα επίπεδα και το Ελ Νίνιο στον ορίζοντα, πιθανόν θα δούμε κι άλλα ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρίπτονται τους επόμενους μήνες», εξήγησε ο Μπουοντέμπο.

Η δυτική και κεντρική Ευρώπη πλήττεται σφοδρά από τον παρατεταμένο καύσωνα, ο οποίος επηρέασε και τη θερμοκρασία των θαλασσών. Με βάση την εικόνα που καταγράφηκε από το σύστημα Copernicus, η δυτική Μεσόγειος (νότια Γαλλία) ήταν αυτή που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας φτάνοντας έως και 6°C περισσότερο από την τελευταία καταγραφή.

Επίσης, σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στη νότια Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική Θάλασσα σε σύγκριση με τα τέλη Μαΐου.

Πάνω από 26° η μέγιστη θερμοκρασία

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού, στο ύψος του ισημερινού, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 26,91° Κελσίου, καταρρίπτοντας οριακά το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί το 2016.

Σύμφωνα με ειδικούς το φαινόμενο Ελ Νίνιο, η ονομασία του οποίου παραπέμπει στον μικρό Ιησού, διότι το φαινόμενο είχε αρχίσει να παρατηρείται περί τα Χριστούγεννα, μπορεί να αποδειχτεί στα τέλη της χρονιάς ένα από τα πιο ισχυρά που έχουν εκδηλωθεί ποτέ.

Το 2024, την τελευταία χρονιά που εκδηλώθηκε τέτοιο φαινόμενο, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών είχε φτάσει τους 20,9° Κελσίου, σύμφωνα με στατιστικές του Κοπέρνικου.

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Η Μεσόγειος πλήττεται περισσότερο

Το κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο ως επτά χρόνια προστίθεται στην τάση της ανόδου της θερμοκρασίας στους ωκεανούς λόγω της συσσώρευσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι ωκεανοί ρυθμίζουν το κλίμα, απορροφώντας το 90% της πλεονάζουσας ζέστης εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, κυρίως την καύση πετρελαίου, αερίου και άνθρακα.

Όμως, από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς, στα τέσσερα πέμπτα (το 82%) της επιφάνειας των ωκεανών παγκοσμίως καταγράφονται θαλάσσιοι καύσωνες. Σχεδόν στο μισό της επιφάνειας των ωκεανών, είναι από ισχυροί ως ακραίοι. Ο τροπικός Ειρηνικός και η Μεσόγειος θάλασσα πλήττονται ιδιαίτερα.

Ειδικά στη Μεσόγειο, κλειστή θάλασσα, πολύ ευαίσθητη στην εξέλιξη των ατμοσφαιρικών συνθηκών, καταγράφτηκαν κύματα ζέστης σε ουσιαστικά όλη την επιφάνειά της (το 98%) το πρώτο εξάμηνο, με ρεκόρ θερμοκρασίας τον Ιούνιο: 23,34° Κελσίου.

Η βορειοδυτική Μεσόγειος ειδικά πλήττεται από καύσωνα που έσπασε ρεκόρ τη Δευτέρα, με τιμές κατά μέσο όρο 5,2° Κελσίου υψηλότερες από τις φυσιολογικές, ανέφερε χθες το Ινστιτούτο Επιστημών της Θάλασσας (CSIC) της Βαρκελώνης, τονίζοντας πως το ρεκόρ οφειλόταν κατά μεγάλο μέρος του στον καύσωνα που βίωσε η Ευρώπη.

Απειλή για τη θαλάσσια πανίδα

Οι θαλάσσιοι καύσωνες θέτουν σε πολύ σκληρή δοκιμασία τα πιο δυσκίνητα είδη θαλάσσιας πανίδας και προκαλούν πελώρια θνητότητα ειδικά των κοραλλιών, των αχινών, των μαλακίων κ.ά..

Ο Κοπέρνικος τονίζει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών και των θαλασσών μπορεί να έχει περαιτέρω συνέπειες για το κλίμα και ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ενέργεια την ατμόσφαιρα, κάτι που θα μεγέθυνε τον κίνδυνο ακραίων καταιγίδων, ειδικά στη Μεσόγειο.

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