Ταπεινωτική ήττα για τον πρίγκιπα Χάρι: Πώς κατέρρευσε η δικαστική «μηχανή» εναντίον της Daily Mail

Snapshot Η δικαστική μάχη του πρίγκιπα Χάρι εναντίον της Daily Mail ξεκίνησε το 2015 με στόχο την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, αλλά κατέληξε σε ήττα για τον δούκα του Σάσεξ και τους ενάγοντες.

Ο Γκράχαμ Τζόνσον, πρώην δημοσιογράφος με σκοτεινό παρελθόν, στρατολογήθηκε από τον Χάρι για να βοηθήσει στη συγκέντρωση αποδείξεων παράνομων πρακτικών της Daily Mail μέσω της «Επιχείρησης Bluebird».

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Γκάβιν Μπάροους, μάρτυρας-κλειδί της υπόθεσης, αναίρεσε τις προηγούμενες καταθέσεις του, γεγονός που κατέρρευσε την αξιοπιστία της υπόθεσης.

Ο δικαστής Νίκλιν απέρριψε τις κατηγορίες λόγω ασυνέπειας στις μαρτυρίες, οδηγώντας στην απόρριψη της προσφυγής και στην επιβάρυνση των ενάγοντων με τα δικαστικά έξοδα της Daily Mail.

Μετά την ήττα, η οργάνωση Hacked Off και ο Χιου Γκραντ αποστασιοποιήθηκαν από τον Γκράχαμ Τζόνσον. Snapshot powered by AI

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, ο Χιου Γκραντ υποδέχθηκε έναν ασυνήθιστο καλεσμένο σε ένα ιδιωτικό κλαμπ στο Τσέλσι του Λονδίνου. Απέναντι από τον διάσημο ηθοποιό καθόταν ο Γκράχαμ Τζόνσον, ένας πρώην δημοσιογράφος των ταμπλόιντ, ο οποίος λίγες εβδομάδες νωρίτερα αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο φυλάκισης. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, πριν από 11 χρόνια, φυτεύτηκε ο σπόρος για τη δικαστική μάχη του πρίγκιπα Χάρι εναντίον του εκδότη της Daily Mail — μια μάχη που έμελλε να εξελιχθεί σε πανωλεθρία για τον δούκα του Σάσεξ.

Η μαζική προσφυγή για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, την οποία κατέθεσαν ο πρίγκιπας Χάρι και ακόμα έξι προσωπικότητες —μεταξύ των οποίων ο Έλτον Τζον, η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς— δεν θα είχε φτάσει ποτέ στο Ανώτατο Δικαστήριο χωρίς μια απροσδόκητη συμμαχία. Αυτή συγκροτήθηκε μεταξύ του Τζόνσον, ενός αυτοαποκαλούμενου «επαγγελματία ψεύτη» που κατασκεύαζε ειδήσεις για τα σκανδαλοθηρικά έντυπα, και του Έβαν Χάρις, πρώην βουλευτή και στελέχους της οργάνωσης Hacked Off για τη μεταρρύθμιση του Τύπου.

Ο Τζόνσον είχε μόλις καταδικαστεί σε δύο μήνες φυλάκιση με αναστολή για υποκλοπές τηλεφώνων. Η ευκαιρία του για «εξαγορά των αμαρτιών» του ήρθε μέσω του Χάρι, ο οποίος του πρότεινε να αλλάξει στρατόπεδο και να βοηθήσει στην αποκάλυψη των παράνομων πρακτικών του Τύπου. Για μια δεκαετία, οι δυο τους προσέγγιζαν αμφιλεγόμενους χαρακτήρες για να χτίσουν την υπόθεση εναντίον της Daily Mail. Η στρατολόγηση του Τζόνσον στη νομική ομάδα του πρίγκιπα στηρίχθηκε από εξέχοντα μέλη του κινήματος κατά των ταμπλόιντ, τα οποία επέλεξαν να παραβλέψουν το σκοτεινό παρελθόν του, το οποίο περιλάμβανε ακόμα και κατασκευασμένες ειδήσεις για μυθικά τέρατα στα 90's.

Η «επιχείρηση Bluebird» στο στόχαστρο της Daily Mail

Μέχρι τότε, το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών που οδήγησε στο κλείσιμο της News of the World του Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε επικεντρωθεί μόνο στις σκανδαλοθηρικές εφημερίδες. Η Daily Mail, υπό τη διεύθυνση του επί χρόνια αρχισυντάκτη της, Πολ Ντέικερ, είχε ξεφύγει από τις ποινικές έρευνες, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες υποκλοπές. Ωστόσο, μια φήμη ότι η εφημερίδα είχε πληρώσει τον καταδικασθέντα δολοφόνο Ίαν Χάντλεϊ το 2002, ώθησε τον Χιου Γκραντ να χρηματοδοτήσει την έρευνα του Τζόνσον.

Το σχέδιο έλαβε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Bluebird». Με τη στήριξη πλούσιων χρηματοδοτών, όπως η οικογένεια του εκλιπόντος Μαξ Μόσλεϊ και ο playboy Τζέιμς Σταντ, ο Τζόνσον άρχισε να πληρώνει ιδιωτικούς ντετέκτιβ με ποινικό μητρώο για να βρει αποδείξεις παράνομων δραστηριοτήτων της Mail. Παράλληλα, ο Χάρι προσέγγιζε επώνυμους που είχαν πέσει θύματα στενής παρακολούθησης. Μεταξύ των θεμάτων που είχαν καλύψει τα έντυπα της Mail ήταν η πατρότητα του γιου της Λιζ Χάρλεϊ, η σχέση του Χάρι με την Τσέλσι Ντέιβι, αλλά και η εξωμήτριος κύηση της Σέιντι Φροστ.

Κοιτάζοντας πίσω, με τα μάτια του 2026, η Κέιτι Νικοράνιγκ, πρώην κοσμική συντάκτρια της Mail on Sunday και μάρτυρας στη δίκη, παραδέχθηκε ότι ορισμένα ρεπορτάζ της ήταν εξαιρετικά παρεμβατικά, τόνισε όμως ότι δεν είχαν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο. Στην προσπάθειά τους να αποδείξουν το αντίθετο, οι Τζόνσον και Χάρι ξεπέρασαν τα όρια. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Νίκλιν, ο Χάρις έφτασε στο σημείο να προτείνει μια «ανέντιμη και ανάρμοστη» μεθοδοδευμένη δημοσίευση προκειμένου να παρακαμφθεί η παραγραφή των αδικημάτων για συγκεκριμένο μάρτυρα.

Ο μάρτυρας-κλειδί και η κατάρρευση της υπόθεσης

Το μεγαλύτερο χαρτί της ομάδας, που αποδείχθηκε και το μοιραίο της λάθος, ήταν ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Γκάβιν Μπάροους. Ο Μπάροους, ο οποίος αμειβόταν με 5.000 λίρες τον μήνα από τον Τζόνσον, ομολόγησε μια σειρά από σοβαρά εγκλήματα παρακολούθησης σε βάρος διασήμων. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι είχε παγιδεύσει το τηλέφωνο του φίλου του Χάρι, Γκάι Πέλι, και ότι είχε τοποθετήσει κοριό στο σπίτι της Λιζ Χάρλεϊ, ισχυρισμοί που προκάλεσαν σοκ και βαθιά θλίψη στους ενάγοντες.

Η πιο σοβαρή κατηγορία, ωστόσο, αφορούσε την Ντορίν Λόρενς, μητέρα του δολοφονηθέντος Στίβεν Λόρενς. Ο Μπάροους ισχυρίστηκε ότι η Mail είχε διατάξει την παράνομη παρακολούθησή της, την ίδια ώρα που η εφημερίδα έκανε δημόσια εκστρατεία για τη δικαίωση του γιου της. Η Λόρενς, η οποία ένιωθε «υπόχρεη» στην εφημερίδα, σοκαρίστηκε όταν ο Χάρι επικοινώνησε μαζί της για να της αποκαλύψει τις υποτιθέμενες παρακολουθήσεις.

Πριν όμως η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2022, άρχισαν να εμφανίζονται σοβαρές ρωγμές. Ο Τζόνσον και ο Μπάροους ήρθαν σε ρήξη για οικονομικές διαφορές. Στη συνέχεια, ο Μπάροους άλλαξε στρατόπεδο και έδωσε κατάθεση στους δικηγόρους της Mail, ισχυριζόμενος ότι η προηγούμενη ομολογία του ήταν πλαστή και προϊόν πιέσεων του Τζόνσον κατά τη διάρκεια περιόδων βαριάς μέθης, αρνούμενος ότι δούλεψε ποτέ για την εφημερίδα.

Η αξιοπιστία του μάρτυρα-κλειδί κατέρρευσε ολοσχερώς. Παρά τις προσπάθειες για συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής, ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες οδήγησαν την υπόθεση σε δίκη, όπου έχασαν σε κάθε επίπεδο. Ο Χάρι, ο οποίος είχε κερδίσει προηγούμενες δικαστικές μάχες με τις εκδότριες εταιρείες των Mirror και Sun, είδε τον πόλεμό του ενάντια στα βρετανικά ταμπλόιντ να καταλήγει σε μια ταπεινωτική ήττα. Ο δικαστής Νίκλιν απέρριψε τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ασυνέπειες στις καταθέσεις των Τζόνσον και Χάρι. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποιος θα κληθεί να πληρώσει τα δυσθεώρητα δικαστικά έξοδα της Daily Mail, την ώρα που η οργάνωση Hacked Off και ο Χιου Γκραντ σπεύδουν να πάρουν αποστάσεις από τον Τζόνσον.

*Με πληροφορίες από Guardian

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