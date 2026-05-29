Χανιά: «Η Ελιά της Μνήμης» στο Κοντομαρί – Εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την εκτέλεση αμάχων

Τη 2α Ιουνίου 1941, το μικρό χωριό Κοντομαρί στα Χανιά της Κρήτης έγινε τόπος μίας από τις πρώτες μαζικές εκτελέσεις αμάχων στην κατεχόμενη Ευρώπη από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λίγες ημέρες μετά τη Μάχη της Κρήτης, μονάδες Γερμανών αλεξιπτωτιστών εισέβαλαν στο χωριό, κατηγορώντας τους κατοίκους ότι συμμετείχαν στην αντίσταση εναντίον των εισβολέων. Με διαταγή των κατοχικών αρχών, συγκέντρωσαν τους άνδρες του χωριού στην πλατεία και τους οδήγησαν σε κοντινό ελαιώνα.

Χωρίς δίκη και καμία αποδεικτική διαδικασία, εκτέλεσαν δεκάδες αμάχους ως πράξη αντιποίνων και εκφοβισμού του κρητικού πληθυσμού. Οι γυναίκες και τα παιδιά παρακολουθούσαν ανήμποροι τη σφαγή, που σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη της Κρήτης. Το γεγονός κατεγράφη από τον Γερμανό πολεμικό φωτογράφο Φραντς – Πέτερ Βάιξλερ, του οποίου οι φωτογραφίες αποτέλεσαν αργότερα πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια για τα εγκλήματα πολέμου των ναζί.

Ο Σύνδεσμος Απογόνων Αμάχων Εκτελεσθέντων Κοντομαρί με τον διακριτικό τίτλο «Η Ελιά της Μνήμης», η αντιπεριφέρεια Χανίων και η Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Κοντομαρί της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου σας προσκαλούν στην αφιερωματική εκδήλωση ιστορικής αναδρομής: «Η Ελιά της Μνήμης: 02 Ιουνίου 1941 – 85 Χρόνια από την Εκτέλεση στο Κοντομαρί».

Ιστορικά κειμήλια, φωτογραφικό υλικό, καταγεγραμμένες μαρτυρίες και προσωπικά τεκμήρια αναδεικνύουν τραγικές και παράλληλα ηρωικές σελίδες της τοπικής ιστορίας.

Συμμετέχουν η Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης, ο Σύλλογος Διατηρήσεως Ιστορικών Οχημάτων και οι Συλλέκτες Παρασκευόπουλος Σταμάτης και Λαμπράκης Νικόλαος.

Διάρκεια του αφιερώματος: 31 Μαΐου – 02 Ιουνίου 2026, από τις 09:00 έως τις 21:00.

Χώρος: Αίθουσα ενοριακού ναού της Ζωοδόχου Πηγής στο Κοντομαρί.

Επίσημη Έναρξη: Κυριακή 31 Μαΐου, στις 10:00.