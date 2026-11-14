Βασιλιάς Κάρολος: Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον για τα 78α γενέθλιά του

Snapshot Ο Έλτον Τζον αφιέρωσε ειδική ραδιοφωνική εκπομπή στα 78α γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, προβάλλοντας τα 50 χρόνια του φιλανθρωπικού ιδρύματος «The King’s Trust».

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον συζήτησαν για τις φιλανθρωπικές συναυλίες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του «Rock Gala» του 1986 στο Wembley Arena.

Την Παρασκευή, ο βασιλιάς επισκέφτηκε την αγορά Surrey Street στο Κρόιντον, όπου γιόρτασε με το κοινό τα γενέθλιά του και το ιστορικό της αγοράς.

Ο Κάρολος παρακολούθησε εκδηλώσεις στο BRIT School, συμπεριλαμβανομένης πρόβας σχολικής παράστασης και επίδειξης μόδας από μαθητές.

Το «The King’s Trust», που ιδρύθηκε το 1976 από τον Κάρολο, έχει υποστηρίξει πάνω από ένα εκατομμύριο νέους και μετονομάστηκε μετά την ανάρρησή του στο θρόνο. Snapshot powered by AI

Ειδική εκπομπή αφιερωμένη στα 78α γενέθλια του βασιλιά Καρόλου πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο Έλτον Τζον στο Apple Music.

Η εκπομπή «Rocket Hour» μεταδόθηκε μετά από μία γιορτή στο Κρόιντον στο νότιο Λονδίνο, την Παρασκευή. Η ραδιοφωνική εκπομπή πραγματοποιήθηκε για να σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια του «The King’s Trust», του φιλανθρωπικού ιδρύματος που ίδρυσε ο Κάρολος ως «Prince’s Trust» το 1976, όπως ανέφερε το Reuters.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για τις φιλανθρωπικές συναυλίες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου ενός «Rock Gala» το 1986 στο Wembley Arena, όπου ο Έλτον Τζον τραγούδησε το «I’m Still Standing».

Σαράντα χρόνια μετά, ο βασιλιάς είπε: «Εμείς και το Ίδρυμα σίγουρα εξακολουθούμε να στέκουμε όρθιοι», και στη συνέχεια πρόσθεσε ένα αστείο για την ηλικία: «Με κάποια κομμάτια να πέφτουν εδώ και εκεί».

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος θα γίνει 80 ετών τον Μάρτιο, απάντησε ότι «ωστόσο, αυτή τη στιγμή εξακολουθώ να κάθομαι», κάτι που έκανε τον Βασιλιά να γελάσει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η συζήτηση ηχογραφήθηκε τον περασμένο μήνα και συνοδεύεται από μια λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει τους Raye και Skye Newman, όπως ανέφερε το People.

Τούρτα και πλήθος στο Κρόιντον

Την Παρασκευή, ο Βασιλιάς επισκέφθηκε την αγορά της Surrey Street, η οποία γιορτάζει την 750η επέτειό της. Του πρόσφεραν μια τούρτα με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά, Μεγαλειότατε» και το πλήθος τραγούδησε το «Happy Birthday» πριν την κόψει, όπως ανέφερε το People. Ήταν η τρίτη επίσκεψή του στην οδό αυτή, μετά το 1994 και το 2012, και η πρώτη του ως Βασιλιάς, σύμφωνα με το Eastlondonlines.

Στη συνέχεια, επισκέφτηκε το BRIT School στο Σέλχαρστ, όπου παρακολούθησε μια επίδειξη μόδας από μαθητές και μια έκπληξη-παράσταση με τραγούδια από πρώην μαθητές, ενώ συμμετείχε μαζί με τον Άντριου Λόιντ Γουέμπερ σε μια πρόβα της σχολικής παράστασης του «Chess», όπως ανέφερε το Eastlondonlines.

Τα διπλά γενέθλια του βασιλιά

Τα πραγματικά του γενέθλια είναι σήμερα, αλλά τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη γιορτάζονται τον Ιούνιο με την τελετή «Trooping the Colour». Από τότε που ανέλαβε το στέμμα το 2022, τα γενέθλιά του γιορτάζονται δύο φορές το χρόνο, όπως σημείωσε το People.

Ο βασιλιάς εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, όπως ανέφερε το Reuters στο ρεπορτάζ του για τα γενέθλιά του. Το ρεπορτάζ σημείωσε επίσης ότι ο Έλτον Τζον αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης.

Τι είναι το «The King’s Trust»

Ο Κάρολος ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα το 1976 με την αποζημίωση αποχώρησής του από το Βασιλικό Ναυτικό, με σκοπό να βοηθήσει μειονεκτούντες νέους να προετοιμαστούν για την εργασία, να βρουν δουλειά ή να ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Μετονομάστηκε σε «The King’s Trust» μετά την ανάρρησή του στο θρόνο και, σύμφωνα με το Reuters, έχει υποστηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους.

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