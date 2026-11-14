Βασιλιάς Κάρολος: Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον για τα 78α γενέθλιά του

Αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου η εκπομπή του τραγουδιστή

Ελένη Ευστρατίου

Βασιλιάς Κάρολος: Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον για τα 78α γενέθλιά του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Έλτον Τζον αφιέρωσε ειδική ραδιοφωνική εκπομπή στα 78α γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, προβάλλοντας τα 50 χρόνια του φιλανθρωπικού ιδρύματος «The King’s Trust».
  • Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον συζήτησαν για τις φιλανθρωπικές συναυλίες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του «Rock Gala» του 1986 στο Wembley Arena.
  • Την Παρασκευή, ο βασιλιάς επισκέφτηκε την αγορά Surrey Street στο Κρόιντον, όπου γιόρτασε με το κοινό τα γενέθλιά του και το ιστορικό της αγοράς.
  • Ο Κάρολος παρακολούθησε εκδηλώσεις στο BRIT School, συμπεριλαμβανομένης πρόβας σχολικής παράστασης και επίδειξης μόδας από μαθητές.
  • Το «The King’s Trust», που ιδρύθηκε το 1976 από τον Κάρολο, έχει υποστηρίξει πάνω από ένα εκατομμύριο νέους και μετονομάστηκε μετά την ανάρρησή του στο θρόνο.
Snapshot powered by AI

Ειδική εκπομπή αφιερωμένη στα 78α γενέθλια του βασιλιά Καρόλου πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο Έλτον Τζον στο Apple Music.

Η εκπομπή «Rocket Hour» μεταδόθηκε μετά από μία γιορτή στο Κρόιντον στο νότιο Λονδίνο, την Παρασκευή. Η ραδιοφωνική εκπομπή πραγματοποιήθηκε για να σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια του «The King’s Trust», του φιλανθρωπικού ιδρύματος που ίδρυσε ο Κάρολος ως «Prince’s Trust» το 1976, όπως ανέφερε το Reuters.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για τις φιλανθρωπικές συναυλίες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου ενός «Rock Gala» το 1986 στο Wembley Arena, όπου ο Έλτον Τζον τραγούδησε το «I’m Still Standing».

Σαράντα χρόνια μετά, ο βασιλιάς είπε: «Εμείς και το Ίδρυμα σίγουρα εξακολουθούμε να στέκουμε όρθιοι», και στη συνέχεια πρόσθεσε ένα αστείο για την ηλικία: «Με κάποια κομμάτια να πέφτουν εδώ και εκεί».

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος θα γίνει 80 ετών τον Μάρτιο, απάντησε ότι «ωστόσο, αυτή τη στιγμή εξακολουθώ να κάθομαι», κάτι που έκανε τον Βασιλιά να γελάσει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η συζήτηση ηχογραφήθηκε τον περασμένο μήνα και συνοδεύεται από μια λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει τους Raye και Skye Newman, όπως ανέφερε το People.

Τούρτα και πλήθος στο Κρόιντον

Την Παρασκευή, ο Βασιλιάς επισκέφθηκε την αγορά της Surrey Street, η οποία γιορτάζει την 750η επέτειό της. Του πρόσφεραν μια τούρτα με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά, Μεγαλειότατε» και το πλήθος τραγούδησε το «Happy Birthday» πριν την κόψει, όπως ανέφερε το People. Ήταν η τρίτη επίσκεψή του στην οδό αυτή, μετά το 1994 και το 2012, και η πρώτη του ως Βασιλιάς, σύμφωνα με το Eastlondonlines.

Στη συνέχεια, επισκέφτηκε το BRIT School στο Σέλχαρστ, όπου παρακολούθησε μια επίδειξη μόδας από μαθητές και μια έκπληξη-παράσταση με τραγούδια από πρώην μαθητές, ενώ συμμετείχε μαζί με τον Άντριου Λόιντ Γουέμπερ σε μια πρόβα της σχολικής παράστασης του «Chess», όπως ανέφερε το Eastlondonlines.

Τα διπλά γενέθλια του βασιλιά

Τα πραγματικά του γενέθλια είναι σήμερα, αλλά τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη γιορτάζονται τον Ιούνιο με την τελετή «Trooping the Colour». Από τότε που ανέλαβε το στέμμα το 2022, τα γενέθλιά του γιορτάζονται δύο φορές το χρόνο, όπως σημείωσε το People.

Ο βασιλιάς εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, όπως ανέφερε το Reuters στο ρεπορτάζ του για τα γενέθλιά του. Το ρεπορτάζ σημείωσε επίσης ότι ο Έλτον Τζον αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης.

Τι είναι το «The King’s Trust»

Ο Κάρολος ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα το 1976 με την αποζημίωση αποχώρησής του από το Βασιλικό Ναυτικό, με σκοπό να βοηθήσει μειονεκτούντες νέους να προετοιμαστούν για την εργασία, να βρουν δουλειά ή να ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Μετονομάστηκε σε «The King’s Trust» μετά την ανάρρησή του στο θρόνο και, σύμφωνα με το Reuters, έχει υποστηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές σε περισσότερες από 30 πόλεις για το στεγαστικό ζήτημα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον για τα 78α γενέθλιά του

23:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης - Βίντεο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή ενώ οδηγούσε πατίνι

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή Hayom: Νέο σχέδιο απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - Αυξημένα μέτρα προστασίας

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στην Πάτρα: Έβαλε σε σακούλα χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα, γιατί το σπίτι είχε διαρροή ρεύματος

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον αέρα για επιβάτες με προορισμό το Ηράκλειο

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Τρεις επιθέσεις με σεξουαλικό κίνητρο σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων χρηστών

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο βαθμός στον οποίο ενδέχεται να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε την έκκληση του Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις πολιτικό κόλπο

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έκρηξη σε φρεάτιο του ΔΕΔΔΗΕ μέσα στη λαϊκή αγορά- «Γλιτώσαμε για κλάσματα του δευτερολέπτου»

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στην Εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιδιωτική εταιρεία για τα συστήματα ασφαλείας στα αεροδρόμια υπέδειξε ο υπουργός Μεταφορών για το χάος στα αεροδρόμια

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική καταιγίδα και τεράστιο χαλάζι στην Αργεντινή - Βίντεο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αρχαιολογικό συγκρότημα καταφυγίου με βυζαντινή εκκλησία άνοιξε για το κοινό

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Wall Street Journal: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απάτη σε βάρος 67χρονης - Ο απατεώνας έφυγε με λίρες και κοσμήματα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

23:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης - Βίντεο

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Τρεις επιθέσεις με σεξουαλικό κίνητρο σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

11:00WHAT THE FACT

Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Wall Street Journal: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον αέρα για επιβάτες με προορισμό το Ηράκλειο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Οργή για τον θάνατο 32χρονου ασθενή από ακραία βία νοσηλευτών σε ψυχιατρική κλινική

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χάθηκαν 2 παιδιά 9 και 11 ετών - Επιχείρηση ανεύρεσης για τους δύο ανηλίκους

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σημείο της τραγωδίας- Το υπόγειο που έγινε παγίδα θανάτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ