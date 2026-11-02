«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: Εμφανώς ενοχλημένος ο βασιλιάς Κάρολος σε τελετή στην Αντίγκουα

Εμφανώς ενοχλημένος φάνηκε ο βασιλιάς Κάρολος με το προσωπικό του, καθώς καθυστέρησε να του δώσει μια ομπρέλα, κατά την διάρκεια επίσημης τελετής με αφορμή την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα, ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς.

Σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Βρετανός μονάρχης φάνηκε να σηκώνει τα χέρια του και να ρωτάει «πού είναι η ομπρέλα μου;», ενώ κοιτάει δεξιά και αριστερά προς το προσωπικό του. Ο εκπρόσωπος της Αντίγκουα που βρισκόταν δίπλα του φάνηκε να εκφράζει την ίδια ανησυχία.

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Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος στεκόταν στην βροχή, η βασίλισσα Καμίλα κατευθύνθηκε στις θέσεις που προορίζονταν για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αφού ένα μέλος του προσωπικό της έδωσε σχεδόν αμέσως μια ομπρέλα. Ο μονάρχης χρειάστηκε να περιμένει λίγο ακόμη, μέχρι που ο υπασπιστής του, ο ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι, του παρέδωσε τελικά μια ομπρέλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο κρίκετ Sir Vivian Richards, την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι.

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Σύμφωνα με την Telegraph, η καθυστέρηση σημειώθηκε λόγω του εθιμοτυπικού της Αντίγκουα, το οποίο απαιτεί από όλους παραμείνουν ακίνητοι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου.

Η νεροποντή διήρκησε περίπου πέντε λεπτά και το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων διεξήχθη κανονικά.

Πάντως, ο Βρετανός μονάρχης αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, σχολιάζοντας αργότερα στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα: «Νομίζω ότι το κοστούμι θα βγάλει νεροκάρδαμο».

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέπτονται την Αντίγκουα και τη Μπαρμπούντα για τη συνάντηση των αρχηγών κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGN) την Τρίτη, όπου ο Βρετανός μονάρχης θα εκφωνήσει ομιλία και αναμένεται να ζητήσει συγγνώμη για τον ρόλο της Βρετανίας στο διατλαντικό εμπόριο σκλάβων.