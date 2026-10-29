Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

Snapshot Ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 Chinook της αποστολής EUFOR στη Βοσνία συνετρίβη στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και 12 τραυματίες.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή Μπρτσκό και το ελικόπτερο κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή πλησίον του οικισμού Γκόριτσε.

Η EUFOR επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της συντριβής και διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί αμάχων.

Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο λόγω διαρροής καυσίμου, με στόχο την αποτροπή πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Η EUFOR στη Βοσνία αριθμεί περίπου 1.200 στρατιωτικούς και λειτουργεί βάσει εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβλέποντας τη διατήρηση της ειρήνης μετά τον πόλεμο 1992-1995. Snapshot powered by AI

Στρατιωτικό ελικόπτερο της ειρηνευτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνετρίβη την Πέμπτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EUFOR.

Αξιωματούχοι δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν κατά τη συντριβή του ιταλικού ελικοπτέρου CH-47 Chinook, σε περιοχή κοντά στην πόλη Μπρτσκό. Το ελικόπτερο συνετρίβη περίπου στις 16:00 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την EUFOR, το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή Μπρτσκό.

Η EUFOR επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, διευκρινίζοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.

Η βοσνιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Klix δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής, στις οποίες διακρίνεται το σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο ελικόπτερο σε έκταση καλυμμένη με γρασίδι.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μπρτσκό, Σίνισα Μίλιτς, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό RTRS ότι αρκετοί τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως ανέφερε, όλοι διακομίστηκαν αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια οργανώθηκε η μεταφορά τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα γειτονικών περιοχών.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, σε μικρή απόσταση από τις πρώτες κατοικίες του οικισμού Γκόριτσε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ελικόπτερο πετούσε σε χαμηλό ύψος πριν από τη συντριβή, ενώ φέρεται να πραγματοποίησε αρκετές περιστροφές στον αέρα.

«Η EUFOR μπορεί να επιβεβαιώσει ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή Μπρτσκό, σημειώθηκε δυστύχημα με τη συντριβή ενός από τα αεροσκάφη της», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής αποστολής.

Πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο της συντριβής καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπάρχει διαρροή καυσίμου αεροσκαφών (κηροζίνης).

Στόχος είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Η EUFOR διευκρίνισε επίσης ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, ιδιοκτησίες ή οχήματα και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η EUFOR είχε διευκρινίσει ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, ιδιοκτησίες ή οχήματα, ούτε υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων.

Η αποστολή της EUFOR στη Βοσνία

Η ειρηνευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία αριθμεί περίπου 1.200 στρατιωτικούς, ανέλαβε την αποστολή του ΝΑΤΟ το 2004.

Βασικός της στόχος είναι η συμβολή στη διατήρηση της ασφάλειας και η εποπτεία της εφαρμογής των στρατιωτικών διατάξεων της ειρηνευτικής συμφωνίας που έθεσε τέλος στον πόλεμο της περιόδου 1992–1995.

Η EUFOR επιχειρεί βάσει εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το ιταλικό απόσπασμα χρησιμοποιεί ελικόπτερα πολλαπλών χρήσεων AB-205 και μεταφορικά ελικόπτερα CH-47F για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών.

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