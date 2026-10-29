Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

Ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 Chinook, που συμμετείχε στην ειρηνευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συνετρίβη την Πέμπτη στο βόρειο τμήμα της χώρας -  Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν

Δημήτρης Μάνωλης

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 Chinook της αποστολής EUFOR στη Βοσνία συνετρίβη στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και 12 τραυματίες.
  • Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή Μπρτσκό και το ελικόπτερο κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή πλησίον του οικισμού Γκόριτσε.
  • Η EUFOR επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της συντριβής και διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί αμάχων.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο λόγω διαρροής καυσίμου, με στόχο την αποτροπή πυρκαγιάς ή έκρηξης.
  • Η EUFOR στη Βοσνία αριθμεί περίπου 1.200 στρατιωτικούς και λειτουργεί βάσει εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβλέποντας τη διατήρηση της ειρήνης μετά τον πόλεμο 1992-1995.
Snapshot powered by AI

Στρατιωτικό ελικόπτερο της ειρηνευτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνετρίβη την Πέμπτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EUFOR.

Αξιωματούχοι δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν κατά τη συντριβή του ιταλικού ελικοπτέρου CH-47 Chinook, σε περιοχή κοντά στην πόλη Μπρτσκό. Το ελικόπτερο συνετρίβη περίπου στις 16:00 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την EUFOR, το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή Μπρτσκό.

Η EUFOR επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, διευκρινίζοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.

Η βοσνιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Klix δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής, στις οποίες διακρίνεται το σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο ελικόπτερο σε έκταση καλυμμένη με γρασίδι.

ipoundiiiiio.png

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μπρτσκό, Σίνισα Μίλιτς, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό RTRS ότι αρκετοί τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως ανέφερε, όλοι διακομίστηκαν αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια οργανώθηκε η μεταφορά τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα γειτονικών περιοχών.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, σε μικρή απόσταση από τις πρώτες κατοικίες του οικισμού Γκόριτσε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ελικόπτερο πετούσε σε χαμηλό ύψος πριν από τη συντριβή, ενώ φέρεται να πραγματοποίησε αρκετές περιστροφές στον αέρα.

«Η EUFOR μπορεί να επιβεβαιώσει ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή Μπρτσκό, σημειώθηκε δυστύχημα με τη συντριβή ενός από τα αεροσκάφη της», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής αποστολής.

Πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο της συντριβής καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπάρχει διαρροή καυσίμου αεροσκαφών (κηροζίνης).

Στόχος είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Η EUFOR διευκρίνισε επίσης ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, ιδιοκτησίες ή οχήματα και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η EUFOR είχε διευκρινίσει ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, ιδιοκτησίες ή οχήματα, ούτε υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων.

Η αποστολή της EUFOR στη Βοσνία

Η ειρηνευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία αριθμεί περίπου 1.200 στρατιωτικούς, ανέλαβε την αποστολή του ΝΑΤΟ το 2004.

Βασικός της στόχος είναι η συμβολή στη διατήρηση της ασφάλειας και η εποπτεία της εφαρμογής των στρατιωτικών διατάξεων της ειρηνευτικής συμφωνίας που έθεσε τέλος στον πόλεμο της περιόδου 1992–1995.

Η EUFOR επιχειρεί βάσει εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το ιταλικό απόσπασμα χρησιμοποιεί ελικόπτερα πολλαπλών χρήσεων AB-205 και μεταφορικά ελικόπτερα CH-47F για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για μητέρα: Ο σύντροφός της τη μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό λίγο πριν από τον γάμο τους - Της είπε ότι ήταν προφήτης και ήθελε να την σώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη και τον ξυλοκόπησαν - Τι καταγγέλλει ο 16χρονος

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

20:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Εξαφανίστηκε 14χρονο κορίτσι - Συναγερμός από το «Χαμόγελο του παιδιού»

20:03LIFESTYLE

ALPHA: Ετοιμάζουν νέα σειρά με δυνατή ιστορία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

19:42WHAT THE FACT

Viral οδηγός λεωφορείου που εκτελεί δρομολόγιο έχοντας τη γάτα του στο πλευρό του - Βίντεο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph - Ιράν: Σχέδιο παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

20:38LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Συντριβή ελικοπτέρου Σινούκ της ευρωπαϊκής δύναμης EUFOR - Στους 4 οι νεκροί

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

20:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» μετά την απολογία του - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Δεμένα όλα τα πλοία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας την Παρασκευή (30/10)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ