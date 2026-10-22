Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου Χιούι στην Κάλυμνο - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Κάλυμνο, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Κατά πληροφορίες στο ελικόπτερο επέβαινε μεταξύ άλλων και ο ταξίαρχος διοικητής της 80ης ΑΔΤΕ, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του όπως και όλοι οι επιβαίνοντες.

Για προληπτικούς λόγους, οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο τύπου Χιούι, UH-1H Iroquois, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλύμνου για εξετάσεις.

Ανακοίνωση ΓΕΣ για το περιστατικό

Στην ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το περιστατικό αναφέρεται: «Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:25, ελικόπτερο UH-1H της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», που εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται».

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:25, ελικόπτερο UH-1H της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», που εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.