Συντριβή ελικοπτέρου στην Ινδία: Έξι νεκροί -Το βίντεο selfie επιβάτη λίγο πριν από τη μοιραία πτήση

Snapshot Έξι άνθρωποι, πέντε προσκυνητές και ο πιλότος, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στο κρατίδιο Ουταραχάντ της Ινδίας.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μπαντρινάθ, έναν σημαντικό ινδουιστικό τόπο προσκυνήματος, πριν χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Οι καιρικές συνθήκες με ισχυρές βροχοπτώσεις και περιορισμένη ορατότητα θεωρούνται πιθανός παράγοντας του δυστυχήματος.

Εντοπίστηκαν οι σοροί των έξι επιβαινόντων κοντά στο χωριό Τζοσιμάθ στην περιφέρεια Τσαμόλι.

Υπάρχει αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων με ελικόπτερα στην περιοχή λόγω προηγούμενων θανατηφόρων ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι, πέντε Ινδουιστές προσκυνητές και ένας πιλότος, έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο κρατίδιο Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το ελικόπτερο φέρεται να απογειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής από το Μπαντρινάθ, έναν από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους προσκυνήματος των Ινδουιστών, προτού χαθεί η επικοινωνία μαζί του.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, υπήρχαν αναφορές για ισχυρές βροχοπτώσεις και περιορισμένη ορατότητα στην περιοχή.

Ένας επιβάτης του ελικοπτέρου που συνετρίβη κοντά στην περιοχή Τζοσιμάθ (Joshimath), στο κρατίδιο Ουταραχάντ της Ινδίας, φέρεται να κατέγραψε ένα βίντεο selfie λίγες στιγμές πριν από τη μοιραία πτήση

Το βίντεο δείχνει τον επιβάτη στο εσωτερικό του ελικοπτέρου, λίγο πριν από τη συντριβή που είχε θανατηφόρα κατάληξη.

Το Ουταραχάντ, ένα ορεινό κρατίδιο των Ιμαλαΐων που συνορεύει με την Κίνα και το Νεπάλ, φιλοξενεί ορισμένους από τους ιερότερους τόπους του Ινδουισμού και προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο.

Το Μπαντρινάθ είναι ένας από τους τέσσερις ιερούς προορισμούς της προσκυνηματικής διαδρομής Τσαρ Νταμ (Char Dham), μαζί με το Κενταρνάθ, το Γκανγκότρι και το Γιαμουνοτρί.

Πολλοί πιστοί διασχίζουν απόκρημνες κοιλάδες των Ιμαλαΐων για να φτάσουν στους ναούς, οι οποίοι παραμένουν ανοιχτοί μόνο για ένα μέρος του έτους, εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν τον χειμώνα.

Εντοπίστηκαν οι σοροί των έξι επιβαινόντων

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Ουταραχάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε χωριό στην περιοχή του Τζοσιμάθ, στην περιφέρεια Τσαμόλι.

Η τοπική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε αργότερα σε ινδικά μέσα ενημέρωσης ότι εντοπίστηκαν οι σοροί και των έξι επιβαινόντων.

Οι μετακινήσεις με ελικόπτερα έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς μεταξύ των προσκυνητών που επιθυμούν να αποφύγουν τις δύσκολες ορεινές διαδρομές. Ωστόσο, η ασφάλεια των συγκεκριμένων πτήσεων έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο μετά από σειρά αεροπορικών δυστυχημάτων.

Πριν από τη συντριβή της Παρασκευής, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας είχε εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την περιοχή, προειδοποιώντας για καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Σειρά θανατηφόρων δυστυχημάτων στην ίδια περιοχή

Τον Ιούνιο του 2025, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο που μετέφερε προσκυνητές συνετρίβη κοντά στο Κενταρνάθ.

Άλλοι επτά άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου στην ίδια προσκυνηματική διαδρομή τον Οκτώβριο του 2022.

Αρκετά ακόμη ατυχήματα με ελικόπτερα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της προσκυνηματικής περιόδου του 2025, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές Αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους ασφαλείας και να επιβάλουν περιορισμούς σε ορισμένες πτητικές δραστηριότητες.