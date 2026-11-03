Τρομακτική στιγμή: Eλικόπτερο Black Hawk παραλίγο «πυροτέχνημα» σε αεροπορική επίδειξη στο Σιάτλ

Snapshot Κατά την αεροπορική επίδειξη πριν από τον αγώνα Seahawks-Bears στο Σιάτλ, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν πολύ κοντά σε ένα ελικόπτερο Black Hawk.

Τέσσερα ελικόπτερα UH-60M Black Hawk πετούσαν σε σχηματισμό διαμαντιού πάνω από το στάδιο Lumen Field.

Ένα από τα ελικόπτερα παρέμεινε πάνω από το στάδιο ενώ εκρήγνυαν πυροτεχνήματα ακριβώς από κάτω του.

Παρά την αρχική ανησυχία, το ελικόπτερο συνέχισε την πτήση χωρίς ορατές ζημιές.

Η πτήση εκτελέστηκε από το 2-158ο Τάγμα Ελικοπτέρων Εφόδου του αμερικανικού στρατού. Snapshot powered by AI

Μία αεροπορική επίδειξη στο Σιάτλ, πριν από έναν αγώνα, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία, όταν ελικόπτερα και πυροτεχνήματα παραλίγο να «συγκρουστούν» στον αέρα, τη Δευτέρα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν θεατές δείχνει τη στιγμή που εκτοξεύονται εορταστικά πυροτεχνήματα, ενώ ένα από τα τέσσερα ελικόπτερα Black Hawk βρίσκεται στον δρόμο τους, χτυπώντας το.

Τα 4 ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού εκτελούσαν πτήση πάνω από το στάδιο Lumen Field, όπου Seattle Seahawks φιλοξενούσαν τους Chicago Bears.

Fireworks appeared to nearly hit a Black Hawk helicopter part of a flyover before the Seahawks-Bears game at Lumen Stadium in Seattle on Monday. Footage from Erik Quintero shows the fireworks going off with one of the four helicopters still in the way. Various viewers took to social media to voice concerns over the apparent close call. — CBS News (@CBSNews) November 3, 2026

Τα ελικόπτερα πλησίαζαν τον χώρο σε σχηματισμό διαμαντιού πριν περάσουν πάνω από την ανοιχτή οροφή του σταδίου. Καθώς τα τρία αεροσκάφη απομακρύνονται, το 4ο παραμένει ακριβώς πάνω από το στάδιο καθώς μπλε και κόκκινα πυροτεχνήματα εκρήγνυνται από κάτω, πολύ κοντά στο αεροσκάφος. Ενώ κάποιοι νόμιζαν ότι το ελικόπτερο είχε χτυπηθεί, άλλα βίντεο δείχνουν το αεροσκάφος να συνεχίζει την πτήση του χωρίς ορατά σημάδια ζημιάς.

Fireworks strike a U.S. Army UH-60M Black Hawk during the Seahawks–Chicago Bears pregame flyover at Lumen Field. https://t.co/0eA1Gyfapu — Breaking911 (@Breaking911) November 3, 2026

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από τέσσερα UH-60M Black Hawk από το 2-158ο Τάγμα Ελικοπτέρων Εφόδου.