Τρομακτική στιγμή: Eλικόπτερο Black Hawk παραλίγο «πυροτέχνημα» σε αεροπορική επίδειξη στο Σιάτλ
Σε μία αεροπορική επίδειξη πριν από έναν αγώνα NFL
Snapshot
- Κατά την αεροπορική επίδειξη πριν από τον αγώνα Seahawks-Bears στο Σιάτλ, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν πολύ κοντά σε ένα ελικόπτερο Black Hawk.
- Τέσσερα ελικόπτερα UH-60M Black Hawk πετούσαν σε σχηματισμό διαμαντιού πάνω από το στάδιο Lumen Field.
- Ένα από τα ελικόπτερα παρέμεινε πάνω από το στάδιο ενώ εκρήγνυαν πυροτεχνήματα ακριβώς από κάτω του.
- Παρά την αρχική ανησυχία, το ελικόπτερο συνέχισε την πτήση χωρίς ορατές ζημιές.
- Η πτήση εκτελέστηκε από το 2-158ο Τάγμα Ελικοπτέρων Εφόδου του αμερικανικού στρατού.
Μία αεροπορική επίδειξη στο Σιάτλ, πριν από έναν αγώνα, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία, όταν ελικόπτερα και πυροτεχνήματα παραλίγο να «συγκρουστούν» στον αέρα, τη Δευτέρα.
Σε βίντεο που κατέγραψαν θεατές δείχνει τη στιγμή που εκτοξεύονται εορταστικά πυροτεχνήματα, ενώ ένα από τα τέσσερα ελικόπτερα Black Hawk βρίσκεται στον δρόμο τους, χτυπώντας το.
Τα 4 ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού εκτελούσαν πτήση πάνω από το στάδιο Lumen Field, όπου Seattle Seahawks φιλοξενούσαν τους Chicago Bears.
Τα ελικόπτερα πλησίαζαν τον χώρο σε σχηματισμό διαμαντιού πριν περάσουν πάνω από την ανοιχτή οροφή του σταδίου. Καθώς τα τρία αεροσκάφη απομακρύνονται, το 4ο παραμένει ακριβώς πάνω από το στάδιο καθώς μπλε και κόκκινα πυροτεχνήματα εκρήγνυνται από κάτω, πολύ κοντά στο αεροσκάφος. Ενώ κάποιοι νόμιζαν ότι το ελικόπτερο είχε χτυπηθεί, άλλα βίντεο δείχνουν το αεροσκάφος να συνεχίζει την πτήση του χωρίς ορατά σημάδια ζημιάς.
Η πτήση πραγματοποιήθηκε από τέσσερα UH-60M Black Hawk από το 2-158ο Τάγμα Ελικοπτέρων Εφόδου.