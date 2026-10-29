Συγκλονιστικές εικόνες στην Ινδονησία: Πυροσβέστες φίλησαν το χώμα μόλις άρχισε να βρέχει - Βίντεο

Μετά από μήνες μάχης με τις φλόγες και τον αποπνικτικό καπνό, εθελοντές πυροσβέστες στην Ινδονησία ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την πολυπόθητη βροχή

Ανθή Κουρεντζή

Συγκλονιστικές εικόνες στην Ινδονησία: Πυροσβέστες φίλησαν το χώμα μόλις άρχισε να βρέχει - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Εθελοντές πυροσβέστες στην Ινδονησία πανηγύρισαν συγκινησιακά όταν άρχισε να βρέχει μετά από μήνες μάχης με τις πυρκαγιές και τον καπνό.
  • Η βροχή στην περιοχή Παλαγκαράγια του Κεντρικού Καλιμαντάν θεωρήθηκε ως σημαντική ανακούφιση για τους πυροσβέστες, που εκδήλωσαν ευγνωμοσύνη με την ισλαμική πράξη «sujud syukur».
  • Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις δασών και τυρφώνων, ενώ το τοξικό νέφος επηρέασε και γειτονικές χώρες όπως Μαλαισία, Μπρουνέι και Σιγκαπούρη.
  • Η μέθοδος «slash and burn» συνεχίζει να συμβάλλει στην εκδήλωση πυρκαγιών παρά τις απαγορεύσεις.
  • Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, καθώς οι βροχές μπορεί να είναι προσωρινές και η ξηρασία να συνεχιστεί εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.
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Μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και ανακούφισης εκτυλίχθηκε στην Ινδονησία, όπου πυροσβέστες που έδιναν επί μήνες εξαντλητική μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν οι ουρανοί «άνοιξαν» και άρχισε να βρέχει.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Άνδρες που είχαν περάσει αμέτρητες ώρες αντιμέτωποι με τις φλόγες, τον καπνό και τις υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζονται να χοροπηδούν από χαρά, να αγκαλιάζονται και να πέφτουν στα γόνατα για να φιλήσουν το βρεγμένο έδαφος.

Για τους εξαντλημένους πυροσβέστες, η βροχή δεν ήταν απλώς μια αλλαγή του καιρού. Ήταν η βοήθεια που περίμεναν εδώ και μήνες.

https://www.instagram.com/reel/DfFhSmRCFmc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το συγκινητικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην περιοχή Παλαγκαράγια, στην επαρχία Κεντρικού Καλιμαντάν της Ινδονησίας, όπου οι δασικές πυρκαγιές μαίνονταν από τον Αύγουστο, καλύπτοντας ολόκληρες περιοχές με τοξικό νέφος.

Το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, καθώς μια νέα δυνατή βροχόπτωση έπληττε την περιοχή, εθελοντές πυροσβέστες βγήκαν στους δρόμους, χοροπήδησαν μέσα στις λακκούβες με το νερό και γονάτισαν σε ένδειξη ευγνωμοσύνης.

«Ήμασταν τόσο χαρούμενοι που πέσαμε στα γόνατα»

Ο εθελοντής πυροσβέστης Λουκμάν Ελ Χακίμ περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων τη συγκίνηση που επικράτησε όταν άρχισε να βρέχει.

«Ήμασταν πανευτυχείς. Όλοι εμείς οι εθελοντές ήμασταν τόσο χαρούμενοι που πέσαμε στο έδαφος για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Δόξα τω Θεώ που επιτέλους έβρεξε», ανέφερε.

Η κίνηση των πυροσβεστών να ακουμπήσουν το μέτωπό τους στο έδαφος αποτελεί πράξη ευχαριστίας στην ισλαμική παράδοση, γνωστή ως «sujud syukur».

Παρόμοιες εικόνες είχαν καταγραφεί στις 25 Οκτωβρίου στην περιοχή Μπαντζάρ του Νότιου Καλιμαντάν, όπου εθελοντές πυροσβέστες, φορώντας ακόμη τις στολές τους και κρατώντας πυροσβεστικούς σωλήνες, γιόρτασαν την επιστροφή της βροχής.

Εφιάλτης από τις πυρκαγιές και τον τοξικό καπνό

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο δασικών πυρκαγιών, με μεγάλες εκτάσεις δασών και τυρφώνων να έχουν καταστραφεί.

Η παρατεταμένη ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ο πυκνός καπνός σκέπασε κατοικημένες περιοχές, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το τοξικό νέφος επεκτάθηκε και πέρα από τα σύνορα της Ινδονησίας, επηρεάζοντας γειτονικές χώρες, ανάμεσά τους τη Μαλαισία, το Μπρουνέι και τη Σιγκαπούρη.

Οι Αρχές έχουν επισημάνει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και από τη μέθοδο εκκαθάρισης γεωργικών εκτάσεων με φωτιά, γνωστή ως «slash and burn», κατά την οποία καίγεται η βλάστηση για να προετοιμαστεί το έδαφος για καλλιέργεια.

Παρά τις απαγορεύσεις, η πρακτική εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόκλησης πυρκαγιών στη χώρα.

Παρά την ανακούφιση που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει.

Οι βροχές ενδέχεται να είναι προσωρινές και ανομοιόμορφα κατανεμημένες, ενώ η ξηρασία μπορεί να συνεχιστεί σε περιοχές που παραμένουν ευάλωτες στις πυρκαγιές.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου Ελ Νίνιο, καθώς υπάρχει ανησυχία για παράταση των ξηρών συνθηκών.

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