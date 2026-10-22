Ινδονησία: Μαθητές προσεύχονται για να βρέξει

Μαίνονται οι πυρκαγιές στην χώρα όπου ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ινδονησία: Μαθητές προσεύχονται για να βρέξει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μαθητές και κάτοικοι στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας προσεύχονται για την επιστροφή της βροχής λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών.
  • Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από 19 εκατομμύρια στρέμματα δασών τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.
  • Ο καπνός από τις πυρκαγιές έχει προκαλέσει ασθένειες σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει εξαπλωθεί σε γειτονικές χώρες, κλείνοντας σχολεία.
  • Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε στο ινδονησιακό τμήμα της νήσου Βόρνεο, ενώ πέντε άλλοι έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα στην Ανατολική Ιάβα.
  • Η θρησκεία χρησιμοποιείται ως μέσο αντιμετώπισης της ξηρασίας, με τοπικούς ηγέτες και σχολεία να οργανώνουν προσευχές.
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Μαθητές προσευχήθηκαν σήμερα στην Ινδονησία προκειμένου η βροχή να επιστρέψει, την ώρα που ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του δίνοντας μάχη με τις πυρκαγιές, που μαίνονται σε δάση και έχουν ως αποτέλεσμα ένα πυκνό τοξικό νέφος να έχει καλύψει ορισμένες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 19 εκατομμύρια στρέμματα τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της Αποψίλωσης των δασών Nusantara Atlas. Η κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει αυτόν τον αριθμό.

Ο καπνός έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να ασθενήσουν στην Ινδονησία και έχει εξαπλωθεί έως τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Ανατολικό Τιμόρ, όπου σχολεία έχουν κλείσει.

Στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, όπου οι πυρκαγιές έκαψαν πολλές συνοικίες, όπως και προστατευμένες ζώνες, μεταξύ άλλων το όρος Μπρόμο και το εθνικό πάρκο Μπαλουράν, ο κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν για να «προσευχηθούν για τη βροχή».

Ισλαμικά σχολεία αυτής της επαρχίας ανταποκρίθηκαν σήμερα σε αυτήν την έκκληση. «Η θρησκεία προσφέρει ένα μέσο επίλυσης του προβλήματος της ξηρασίας», υποστήριξε σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μοχαμάντ Γιατίμ, καθηγητής σε ένα σχολείο της Σουραμπάγια, της πρωτεύουσας της Ανατολικής Ιάβας, όπου οργανώθηκαν προσευχές.

«Ως πιστοί, είμαστε σίγουρα αισιόδοξοι», συμπλήρωσε. Στη Μαλάγκ, μια άλλη πόλη της επαρχίας, περίπου 250 μαθητές προσευχήθηκαν με τους καθηγητές τους σε ένα λύκειο. «Ελπίζουμε πως αυτό θα φέρει σύντομα τη βροχή», είπε η διευθύντρια του σχολείου Λουσία Αντριάνι.

Κάτοικοι συμμετείχαν και εκείνοι στις προσευχές. «Τις τελευταίες ημέρες, διερωτήθηκα γιατί σχεδόν όλος ο κόσμος προσπαθούσε να επιλύσει αυτές τις καταστροφές με τη βοήθεια της λογικής. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια λύση στους ουρανούς;» δήλωσε ένας από αυτούς, ο Αχμάντ Σαϊφουντίν.

Χθες, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο ινδονησιακό τμήμα της νήσου Βόρνεο. Άλλοι πέντε είχαν σκοτωθεί την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας.

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