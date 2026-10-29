Ινδονησία: Κροκόδειλος αρπάζει 24χρονη μπροστά στον αρραβωνιαστικό της, 7 μέρες πριν από τον γάμο

Snapshot Mία 24χρονη γυναίκα στην Ινδονησία σκοτώθηκε από κροκόδειλο μήκους σχεδόν 5 μέτρων μπροστά στον αρραβωνιαστικό της.

Η επίθεση συνέβη ενώ η γυναίκα έπλενε ρούχα στον ποταμό Μπόντο Κόντι με τον αρραβωνιαστικό της και την αδελφή του.

Ο κροκόδειλος αιχμαλωτίστηκε και αποκεφαλίστηκε μετά από επείγουσα επιχείρηση αναζήτησης των κατοίκων.

Η νεαρή βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά δαγκώματα σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της επίθεσης.

Οι αρχές προειδοποίησαν για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω της παρουσίας κροκοδείλων και κάλεσαν σε αυξημένη προσοχή. Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε μία 24χρονη μπροστά στα μάτια του αρραβωνιαστικού της στην Ινδονησία, ο οποίος έβλεπε αβοήθητος την κοπέλα να σύρεται στο ποτάμι από έναν κροκόδειλο μήκους σχεδόν 5 μέτρων.

Η Σελβιάνα Αμπού Κάκα, έπλενε ρούχα στο ποτάμι με τον αρραβωνιαστικό της Φαμπιανούς Ντόβα, και την αδελφή του, την Ιμέλντα, λίγα λεπτά πριν από τη φρικτή επίθεση της 23ης Οκτωβρίου.

Η νεαρή γυναίκα είχε γυρισμένη την πλάτη προς τον ποταμό Μπόντο Κόντι, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε το τεράστιο ερπετό.

Οι δικοί της είπαν ότι το αρπακτικό βύθισε τα δόντια του στον αριστερό της μηρό πριν την σύρει μέσα στο νερό. Ο Φαμπιανό και η αδελφή του παρακολουθούσαν αβοήθητοι και τρομοκρατημένοι καθώς την έσερνε βίαια μέσα στο ποτάμι.

Ειδοποίησαν τους συγγενείς, πυροδοτώντας μια επείγουσα επιχείρηση αναζήτησης που οργανώθηκε από τους κατοίκους της πόλης στη νοτιοδυτική Σούμπα.

Τελικά την επόμενη ημέρα μετά από μία ξέφρενη αναζήτηση το άγριο θηρίο εντοπίστηκε και αιχμαλωτίστηκε με ένα δίχτυ, πριν το αποκεφαλίσουν.

Η Σελβιάνα βρέθηκε την επόμενη ημέρα, σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο που την άρπαξε ο κροκόδειλος με πολλαπλά δαγκώματα στο σώμα της. Η σορός της μεταφέρθηκε στο σπίτι της οικογένειας του αρραβωνιαστικού της για τις προετοιμασίες της κηδείας.

Η άτυχη κοπέλα είχε επιστρέψει από τη δουλειά της στην Τζακάρτα μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα για να συμμετάσχει στις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές με τον Φαμπιανούς με τον οποίο θα επισημοποιούσε τη σχέση τους στις 30 Οκτωβρίου.

Την ημέρα της επίθεσης, η οικογένεια του Φαμπιανούς είχε επισκεφθεί τους γονείς της Σελβιάνας για να ζητήσει αναβολή της καταβολής της προίκας. Το ζευγάρι αποφάσισε αργότερα να πάει στον ποταμό για να πλύνει ρούχα και να κάνει μπάνιο.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η περιοχή είναι γνωστό περιβάλλον διαβίωσης κροκοδείλων και προέτρεψαν τους ντόπιους να είναι προσεκτικοί όταν δραστηριοποιούνται κατά μήκος του ποταμού.

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