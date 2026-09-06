Σκληρό βίντεο: Κροκόδειλος κατασπαράζει εργαζόμενο σε ζωολογικό κήπο

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βρισκόταν μέσα σε περίφραξη κροκοδείλων στο Adventure Park, στο Πορτ Μόρεσμπι, όταν σημειώθηκε το περιστατικό το Σάββατο

Δημήτρης Δρίζος

Σκληρό βίντεο: Κροκόδειλος κατασπαράζει εργαζόμενο σε ζωολογικό κήπο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ένας εργαζόμενος σε πάρκο άγριας ζωής στην Παπούα Νέα Γουινέα δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο και υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα.
  • Η επίθεση συνέβη ενώ ο άνδρας προσπαθούσε να ταΐσει τον κροκόδειλο μέσα στην περίφραξη του πάρκου.
  • Ο κροκόδειλος κράτησε τα πόδια του άνδρα στα σαγόνια του για πάνω από μία ώρα μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Ο εργαζόμενος είχε χάσει το ένα του πόδι πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και υπέφερε από σοβαρούς πόνους χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει.
  • Το πάρκο έκλεισε επ' αόριστον μετά το περιστατικό και οι συνάδελφοι του θύματος συγκεντρώθηκαν σε γραφείο τελετών.
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Ένας εργαζόμενος σε πάρκο άγριας ζωής έχασε τραγικά τη ζωή του, μία ημέρα αφότου δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο σε πάρκο άγριας ζωής στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βρισκόταν μέσα σε περίφραξη κροκοδείλων στο Adventure Park, στο Πορτ Μόρεσμπι, όταν σημειώθηκε το περιστατικό το Σάββατο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 3 Mile General Hospital για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όμως υπέκυψε τραγικά στα τραύματά του περίπου στις 7 το πρωί της Κυριακής.

Συγκλονιστικό βίντεο που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που ο εργαζόμενος προσπαθεί να κρατηθεί από την άκρη της πισίνας, ενώ παρευρισκόμενοι επιχειρούν να τον βοηθήσουν.

Ο κροκόδειλος φαίνεται να έχει αρπάξει με τα σαγόνια του τα πόδια του άνδρα, ενώ ένα άτομο προσπαθεί να του προσεγγίσει ένα κοντάρι μέσα από τα κάγκελα της περίφραξης.

Στη συνέχεια, ένα ακόμη άτομο φαίνεται να στηρίζει τον εργαζόμενο από την πλευρά της πισίνας, την ώρα που όλο και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από την περίφραξη.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Gibson John, δήλωσε στο ABC ότι ο άνδρας δέχθηκε την επίθεση την ώρα που προσπαθούσε να ταΐσει τον κροκόδειλο.

«Έφερε το κοτόπουλο κοντά στην περίφραξη και ο κροκόδειλος του επιτέθηκε και προσπάθησε να τον τραβήξει μέσα στην πισίνα», ανέφερε ο John.

«Δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή, [όμως] κατάφερα να επικοινωνήσω με το St John’s Ambulance».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κροκόδειλος κρατούσε τα πόδια του άνδρα μέσα στα σαγόνια του για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Οι φύλακες ασφαλείας δεν είχαν όπλα, αλλά του έδωσαν μια μικρή σιδερένια ράβδο για να τη χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθουν η αστυνομία και το St John’s Ambulance», είπε.

«Υπέφερε από φρικτούς πόνους, αλλά δεν μπορούσε να ουρλιάξει.

Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά εκείνη τη στιγμή. Τον πόνο μπορούσα να τον δω στα μάτια του.

Το μόνο που τον άκουσα να λέει ήταν: “Δεν έχω κάνει τίποτα κακό”».

Ο John αποκάλυψε ότι αργότερα έμαθε πως ο άνδρας, ο οποίος καταγόταν από τα Δυτικά Νησιά στη βόρεια Παπούα Νέα Γουινέα, είχε χάσει το ένα του πόδι προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα», ανέφερε συγκλονισμένος.

Πιστεύεται ότι ο χειριστής εργαζόταν στο πάρκο εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Το πάρκο έχει πλέον κλείσει επ' αόριστον, ενώ οι συνάδελφοι που έγιναν μάρτυρες του φρικτού περιστατικού φέρεται να έχουν συγκεντρωθεί σε γραφείο τελετών μετά τον τραγικό θάνατο του εργαζομένου.

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