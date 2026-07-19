Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

Snapshot Ο κροκόδειλος «Οσάμα» στην Ουγκάντα σκότωσε τουλάχιστον 80 ανθρώπους μεταξύ 1991 και 2005, τρομοκρατώντας το χωριό Λουγκάνγκα στις όχθες της Λίμνης Βικτώρια.

Ο «Οσάμα» ήταν μήκους σχεδόν 5 μέτρων και βάρους περίπου ενός τόνου, επιτιθέμενος σε ανθρώπους ακόμη και ανατρέποντας βάρκες.

Το 2005, μετά από επτά ημέρες παρακολούθησης και επιχείρηση σύλληψης με 50 άνδρες, ο κροκόδειλος πιάστηκε ζωντανός με δόλωμα πνεύμονα αγελάδας.

Αντί να θανατωθεί, παραδόθηκε σε ιδιοκτήτες της Uganda Crocs για αναπαραγωγή, με κίνδυνο να γεννηθούν πολλά απογόνια του που θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν είναι γνωστό αν ο «Οσάμα» ζει ακόμα, αλλά πιθανότατα έχει πεθάνει λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της μέσης διάρκειας ζωής των κροκοδείλων του Νείλου. Snapshot powered by AI

Μία ανησυχητική αύξηση στις επιθέσεις από κροκόδειλους παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, όμως συγκριτικά υπολείπονται αυτών που έγιναν από ένα και μόνο ερπετό, με το παρατσούκλι Ομπάμα, στην Ουγκάντα.

Το γιγαντιαίο ερπετό μήκους σχεδόν 5 μέτρων και βάρους ενός τόνου τρομοκρατούσε για χρόνια τους κατοίκους της Λουγκάνγκα, ενός χωριού στις όχθες της Λίμνης Βικτώρια – σκοτώνοντας και καταβροχθίζοντας τουλάχιστον 80 άτομα πριν τελικά συλληφθεί

Οι τρομοκρατημένοι ντόπιοι το ονόμασαν «Οσάμα», από τον Μπιν Λάντεν, τον εγκέφαλο των φονικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η λίμνη Βικτώρια στην Ουγκάντα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, αλλά ο 81χρονος κροκόδειλος, έκανε γνωστό αυτό το σημείο του χάρτη.

Το κοντινό χωριό Λουγκάνγκα της Ουγκάντας έχασε το ένα δέκατο του πληθυσμού του μεταξύ 1991 και 2005, προτού καταφέρουν τελικά να θέσουν τέλος στη δολοφονική μανία του Οσάμα.

Οι τρομαγμένοι χωρικοί ανέφεραν ότι ο ανθρωποφάγος κροκόδειλος άρπαζε παιδιά από την όχθη της λίμνης, ενώ αυτά μάζευαν νερό. Ορισμένοι ψαράδες δήλωσαν ότι τον είδαν να ανατρέπει σκόπιμα βάρκες για να φάει τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Ένας άνδρας έγινε μάρτυρας – και επέζησε – μιας επίθεσης από το τρομακτικό ερπετό, αλλά ο αδελφός του δεν ήταν τόσο τυχερός.

'Immortal' monster crocodile 'Osama' killed 80 before reign of terror stopped https://t.co/6VWsqjc39e — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 18, 2026

Ο Πολ Κιεουαλάνγκα κωπηλατούσε στο πίσω μέρος της βάρκας του, ενώ ο αδελφός του Πίτερ βρισκόταν στο μπροστινό μέρος, όταν ο Οσάμα ξεπήδησε στην επιφάνεια και τον άρπαξε. Μέλη του σώματός του βρέθηκαν αργότερα.

Οι ντόπιοι ήταν πιο τρομοκρατημένοι από ποτέ, και οι εκκλήσεις τους για βοήθεια βρήκαν τελικά απάντηση το 2005, όταν ο τεράστιος κροκόδειλος πιάστηκε, αφού το δελέασαν να μπει σε ένα κλουβί με έναν πνεύμονα αγελάδας.

Μετά από μια επιχείρηση παρακολούθησης που διήρκεσε επτά ημέρες και νύχτες, μια ομάδα αποτελούμενη από 50 άνδρες του χωριού και αρχές προστασίας της άγριας ζωής συνέλαβε τον κροκόδειλο. Όταν ο Οσάμα όρμησε προς τα πάνω, δάγκωσε κατά λάθος ένα σύρμα που τυλίχθηκε γύρω από τα δόντια του. Η ομάδα εργάστηκε αδιάκοπα για να υποτάξει το θηρίο με σχοινιά και το έσυρε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού – αλλά ακόμα δεν τον είχαν νικήσει.

Οι ντόπιοι ήθελαν τον Οσάμα νεκρό, αλλά τους είπαν ότι αυτό δεν ήταν δυνατό. Αντ’ αυτού, ο Οσάμα παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες της Uganda Crocs και χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής τους. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πίστευαν ότι θα γινόταν πατέρας εκατοντάδων ή ακόμη και χιλιάδων ακόμη τεράστιων κροκοδείλων, των οποίων τα δέρματα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε τσάντες για αγοραστές σε χώρες όπως η Ιταλία και η Νότια Κορέα.

Η εγκατάσταση λειτουργεί επίσης ως τουριστικός προορισμός, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν για να παρατηρήσουν τις 5.000 κροκόδειλους που προετοιμάζονται για σφαγή.

Παραμένει αβέβαιο αν ο Οσάμα ζει ακόμα ή έχει πεθάνει, αν και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του όταν συνελήφθη και τη συνήθη διάρκεια ζωής ενός κροκόδειλου του Νείλου, που κυμαίνεται από 60 έως 80 χρόνια, πιθανόν βρίσκεται ήδη στο τελευταίο του μεγάλο ταξίδι...