Στιγμές τρόμου για πλανόδιο πωλητή στην Ινδονησία: Τον τύλιξε πύρινη σφαίρα έπειτα από έκρηξη φιάλης

Snapshot Ένας πλανόδιος πωλητής στην Ινδονησία τυλίχτηκε σε πύρινη σφαίρα μετά από έκρηξη φιάλης αερίου που σημειώθηκε σε κιβώτιο που μετέφερε.

Το περιστατικό συνέβη στη γειτονιά Μπαντούνγκ της Δυτικής Ιάβας και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Παρά τη σοβαρότητα της έκρηξης, ο άνδρας υπέστη μόνο ελαφρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια του.

Ο πλανόδιος πωλητής είναι καλά στην υγεία του μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε ένας πλανόδιος πωλητής στην Ινδονήσια, όταν, ξαφνικά, μια τεράστια πύρινη σφαίρα τον τύλιξε, την ώρα που προχωρούσε στον δρόμο κρατώντας δύο μεγάλα κιβώτια, με τα οποία μετέφερε κεφτεδάκια.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, δείχνει τον άνδρα να περπατά στους δρόμους μιας γειτονιάς στο Μπαντούνγκ της Δυτικής Ιάβας, όταν ένα από τα δύο κιβώτια που μετέφερε εκρήγνυται, και ξεσπάει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανώς από μια φιάλη αερίου που βρισκόταν στο κιβώτιο.

Παρά την ένταση της πύρινης σφαίρας, ο άνδρας υπέστη μόνο ελαφρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια του και είναι καλά στην υγεία του.

Δείτε βίντεο:

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