Πιερία: Μαχαίρωσαν 16χρονο που προσπάθησε να χωρίσει παρέες που τσακώνονταν

Αιματηρό επεισόδιο με θύμα έναν 16χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμώνα Πιερίας, όταν ο ανήλικος δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο πιθανολογείται ότι ήταν μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ίδιος ο νεαρός στις αστυνομικές αρχές, όλα συνέβησαν όταν αντιλήφθηκε μια ομάδα ατόμων να διαπληκτίζεται έντονα. Ο 16χρονος, μαζί με δύο φίλους του, αποφάσισε να παρέμβει προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα και να χωρίσει τους εμπλεκόμενους. Τότε, ένας από τους συμμετέχοντες στον καβγά στράφηκε εναντίον του και τον τραυμάτισε στο πόδι. Το θύμα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε ούτε τον δράστη της επίθεσης ούτε τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στον διαπληκτισμό.

Μετά το επεισόδιο, ο έφηβος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και νοσηλεύεται προληπτικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή του. Την υπόθεση διερευνούν οι τοπικές αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

*Με πληροφορίες από thestival.gr