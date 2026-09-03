Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

Λόγω τεχνικής βλάβης ακινητοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου αμαξοστοιχία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν περίπου 170 επιβάτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1317, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ακινητοποιήθηκε στις 14:45 στον Σταθμό Ασπροπύργου, λόγω τεχνικής βλάβης.

Για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train.

Το περιστατικό ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, καθώς επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβη και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του.