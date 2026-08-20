«Κανένα ενδιαφέρον»: Η «σιδηρά κυρία» και αδελφή του Βορειοκορέατη Κιμ απορρίπτει την πρόταση Τραμπ

Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να περιορίσει τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα σε μία απόπειρα προσέγγισης δεν έτυχε αποδοχής από τη Βόρεια Κορέα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Κανένα ενδιαφέρον»: Η «σιδηρά κυρία» και αδελφή του Βορειοκορέατη Κιμ απορρίπτει την πρόταση Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βόρεια Κορέα, μέσω τηςιμ Γιο Γιονγκ, απορρίπτ την πρόταση Τραμπ για μείωση τωντιωτικών ασκή με τη Νότια Κορέα, θεωρώντας την ακόμη προκλητική και επιθετική.
  • Η Κιμ Γιο Γιον
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Με αδιαφορία βλέπει η Βόρεια Κορέα την ξαφνική απόφαση Τραμπ να περιορίσει τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, σε μία προσπάθεια προσέγγισης της Πιονγκγιάνγκ.

«Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για εμάς», ήταν η απορριπτική επί της ουσίας απάντηση της Κιμ Γιο Γιονγκ, της ισχυρής συμβούλου και αδελφής του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Εάν οι ΗΠΑ υπολογίσουν ότι μπορούν να διαδώσουν το πρόσφατο μέτρο τους ως ένα μέτρο της λεγόμενης καλής πίστης, δεν θα λάβουν την επιθυμητή απάντηση», δήλωσε η Κιμ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι μειωμένες ασκήσεις, είπε, εξακολουθούν να είναι «προκλητικές και επιθετικές».

Είπε επίσης ότι «δεν γνώριζε» οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Πιονγκγιάνγκ - Ουάσινγκτον, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ νωρίτερα ότι ο Κιμ είχε απαντήσει στην προσέγγισή του.

Η αποκήρυξη της Κιμ ήρθε εν μέσω των προσπαθειών του Τραμπ να προωθήσει νέες συνομιλίες με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Κιμ αργότερα φέτος.

Τα σχόλια της Κιμ ήρθαν μία ημέρα αφότου το Πεντάγωνο δήλωσε ότι θα τερματίσει τις προγραμματισμένες ασκήσεις Ulchi Freedom Shield με τη Νότια Κορέα μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο μετά από εντολή του Αμερικανού προέδρου.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή θεωρούν τις ετήσιες ασκήσεις, ως ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για τη στρατιωτική ετοιμότητα και αποτροπή εν μέσω των διευρυνόμενων εδαφικών φιλοδοξιών της Κίνας και της στρατιωτικής στάσης της Βόρειας Κορέας.

Υπό τον Κιμ, η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει το πρόγραμμα όπλων της και θεωρείται πλέον de facto πυρηνική δύναμη. Έχει εκδώσει απειλές για τις πυρηνικές της δυνατότητες και διεξήγαγε τακτικές δοκιμές εκτόξευσης πυραύλων.

Την Τετάρτη, το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δημοσίευσε επίσημη δήλωση καταγγέλλοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα ως «πολεμοκάπηλους» υπεύθυνους για την επιδείνωση των εντάσεων στην περιοχή μέσω στρατιωτικών ασκήσεων που ισχυρίστηκε ότι γίνονται όλο και πιο επιθετικές κάθε χρόνο.

Η απόφαση Τραμπ να μειώσει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα θεωρήθηκε ως ένας τρόπος τιμωρίας της χώρας για την άρνησή της να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά της Τεχεράνης.

Τα ανοίγματα του Τραμπ προς τη Βόρεια Κορέα δεν είναι εντελώς ανεπιθύμητα από τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, σύμφωνα με αναλυτές. Ένθερμος υποστηρικτής της διακορεατικής συμφιλίωσης, ο Λι προέτρεψε τον Τραμπ να αμβλύνει τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο μέσω απευθείας συνομιλιών με τον Κιμ.

Η Βόρεια Κορέα αναφέρει εδώ και καιρό τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ως σημαντικό εμπόδιο σε τέτοιες προσπάθειες, αποκαλώντας τες «πρόβα για έναν επιθετικό πόλεμο».

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