Γαλλία: Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι

Snapshot Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο με μια σειρά 26 sold-out συναυλιών στο Παρίσι μετά από έξι χρόνια απουσίας λόγω σπάνιας νευρολογικής διαταραχής.

Το 2022, η Ντιόν ανακοίνωσε ότι πάσχει από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, που την ανάγκασε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή.

Η πρώτη της εμφάνιση μετά την ασθένεια έγινε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε από τον Πύργο του Άιφελ.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε στάδιο της Ναντέρ και έχουν προσελκύσει θαυμαστές από όλο τον κόσμο, με το Παρίσι να προετοιμάζεται εντατικά για το γεγονός.

Η Ντιόν θεωρεί το Παρίσι «το δεύτερο σπίτι της» και οι θαυμαστές την χαρακτηρίζουν αγωνίστρια και είδωλο. Snapshot powered by AI

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο για την πρώτη της μεγάλη συναυλία τα τελευταία έξι χρόνια, εγκαινιάζοντας μια σειρά sold-out εμφανίσεων στο Παρίσι, μετά τη μάχη της με μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που είχε αναγκάσει την Καναδή τραγουδίστρια να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μία από τις μουσικές καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, η Σελίν Ντιόν αναμένεται να δώσει 26 συναυλίες τους επόμενους οκτώ μήνες.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.

Οι συναυλίες που θα δώσει σε στάδιο της Ναντέρ, ένα προάστιο του Παρισιού, ανακοινώθηκαν στα 58α γενέθλιά της τον Μάρτιο και αναμένεται να προσελκύσουν θαυμαστές της από ολόκληρο τον κόσμο.

Από την άφιξή της στο Παρίσι για δύο εβδομάδες προετοιμασιών, οι θαυμαστές της περιμένουν για ώρες έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει στο Παρίσι τραγουδώντας κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με τη συνοδεία που και που της ίδιας της Ντιόν.

«Με έκανε να ονειρεύομαι ολόκληρη τη ζωή μου και θέλω να την ευχαριστήσω», δήλωσε η 38χρονη Κριστίνα Πιερτζεντίλι, η οποία ταξίδεψε από την Ιταλία, έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, όπου ελπίζει να συναντήσει την τραγουδίστρια.

Το Παρίσι προετοιμάζεται πυρετωδώς. Ο σταθμός του μετρό στο στάδιο της συναυλίας έχει διακοσμηθεί με ορισμένους από τους γνωστότερους στίχους της. Κατάστημα προσωρινής πώλησης αναμνηστικών ειδών λειτουργεί στο πολυτελές πολυκατάστημα Galeries Lafayette, ενώ το Δημαρχείο αναμένει χιλιάδες κόσμου σε μια τεράστια εκδήλωση καραόκε απόψε.

«Είναι το δεύτερο σπίτι μου», είχε δηλώσει η Σελίν Ντιόν σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή της στη Γαλλία την 28η Αυγούστου. «Είναι η καλύτερη, το είδωλό μου», είπε η 42χρονη Ολρί Σαμπρόλ καθώς περιμένει την τραγουδίστρια έξω από το ξενοδοχείο της. «Είναι μια αγωνίστρια. Το απέδειξε αυτό σε εμάς και η επιστροφή της είναι μαγική».