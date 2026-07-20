Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης πεζοπόρου στη Γριά Βάθρα

Snapshot Μια γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής τραυματίστηκε στο άνω άκρο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Σαμοθράκη.

Η τραυματίας επικοινώνησε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και εντοπίστηκε γεωγραφικά άμεσα.

Οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε φορείο από τους πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη. Η γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, βρισκόταν σε δύσβατο μονοπάτι όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε και τραυματίστηκε στο άνω άκρο.

Η ίδια επικοινώνησε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα ο γεωεντοπισμός της και να κινητοποιηθούν οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματίας και, αφού την τοποθέτησαν σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της.

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