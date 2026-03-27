ΗΠΑ: Πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Τζιλ Μπάιντεν... πυροβολεί το πόδι του

Η πρώην πρώτη κυρία βρισκόταν στο αεροδρόμιο αλλά δεν ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Τζιλ Μπάιντεν... πυροβολεί το πόδι του
Πράκτορας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που είχε ανατεθεί στην ομάδα προστασίας της πρώην Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, πυροβόλησε κατά λάθος το δικό του πόδι στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026.

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στο αεροδρόμιο, αλλά δεν ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της USSS, Nate Herring, στο περιοδικό PEOPLE.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 π.μ., και ο πράκτορας «υπέστη έναν τραυματισμό που δεν απειλεί τη ζωή του, έπειτα από ακούσια εκτόξευση πυροβόλου όπλου κατά τη διαχείριση του υπηρεσιακού όπλου», σύμφωνα με τον Herring. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε.

Ο πράκτορας έλαβε ιατρική βοήθεια στο αεροδρόμιο και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

«Το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης των μυστικών υπηρεσιών θα εξετάσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις αυτού του περιστατικού», πρόσθεσε ο Herring.

Εκπρόσωπος της πρώην Πρώτης Κυρίας αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω στο PEOPLE.

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, για τα εγκαίνια μιας θεατρικής παράστασης off-Broadway, γραμμένης από την πρώην επικεφαλής του επιτελείου της, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Julissa Reynoso.

Μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, οι πρώην πρόεδροι και οι πρώην Πρώτες Κυρίες λαμβάνουν προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

