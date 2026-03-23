Σταματάει η καρδιά σας όταν φτερνίζεστε; Γιατροί εξηγούν τι συμβαίνει

Η αίσθηση ενός φτερνίσματος μπορεί να είναι δραματική: η ξαφνική συνειδητοποίηση και μια εκρηκτική απελευθέρωση μέσα σε μια σύντομη στιγμή που φαίνεται να διακόπτει τον κανονικό καρδιακό ρυθμό.

Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα στο σώμα σας και ιδιαίτερα στην καρδιά σας εκείνη ακριβώς τη στιγμή είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι.

Σταματάει η καρδιά σας όταν φτερνίζεστε;

Όχι, η καρδιά σας δεν σταματά όταν φτερνίζεστε!

Αυτό που συμβαίνει είναι μια σύντομη αλλαγή στον καρδιακό ρυθμό, που προκαλείται από μετατοπίσεις της πίεσης μέσα στο στήθος. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάτι σταματά στιγμιαία, αλλά η καρδιά συνεχίζει να χτυπά καθ' όλη τη διάρκεια.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος

Το φτέρνισμα είναι ένα γρήγορο αντανακλαστικό που έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει ερεθιστικά από την μύτη και τους αεραγωγούς. Συμβαίνει σε διάφορα στάδια:

Βαθιά εισπνοή

Κλείσιμο του λαιμού (γλωττίδα)

Συσσώρευση πίεσης αέρα στο στήθος

Απότομη απελευθέρωση του αέρα

Αυτή η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει σημαντική εσωτερική πίεση και αυτό ακριβώς επηρεάζει την καρδιά.

Τι συμβαίνει στην καρδιά σας ακριβώς εκείνη τη στιγμή

Όταν φτερνίζεστε, η απότομη αύξηση της πίεσης στο στήθος επηρεάζει για λίγο τη ροή του αίματος που επιστρέφει στην καρδιά. Αυτό οδηγεί σε:

Μια προσωρινή πτώση του αίματος που επιστρέφει στην καρδιά

Μια βραχύβια αλλαγή στον καρδιακό ρυθμό

Μια γρήγορη ομαλοποίηση μόλις τελειώσει το φτέρνισμα

Η καρδιά δεν σταματά, απλώς προσαρμόζεται στιγμιαία στις αλλαγές πίεσης. Αυτό το φαινόμενο είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει κατά τον βήχα.

Γιατί νιώθετε σαν η καρδιά σας να «χάνει έναν χτύπο»

Η αίσθηση που παρατηρούν πολλοί οφείλεται συχνά σε μια σύντομη αλλαγή στον καρδιακό ρυθμό, που μερικές φορές περιγράφεται ως ένας χαμένος χτύπος. Αυτό συμβαίνει επειδή:

Οι αλλαγές στην πίεση διεγείρουν το πνευμονογαστρικό νεύρο

Το νευρικό σύστημα μεταβάλλει στιγμιαία τον καρδιακό ρυθμό

Ο ρυθμός επιστρέφει γρήγορα στο φυσιολογικό

Για υγιή άτομα, αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο.

Είναι ποτέ το φτέρνισμα επικίνδυνο για την καρδιά;

Για τους περισσότερους το φτέρνισμα είναι ασφαλές και δεν έχει καμία απολύτως μόνιμη επίδραση στην λειτουργία της καρδιάς. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, άτομα με υποκείμενες διαταραχές του καρδιακού ρυθμού μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό.

Ακόμα και τότε, το καθαυτό φτέρνισμα δεν θεωρείται άμεσος παράγοντας κινδύνου για καρδιακά προβλήματα.

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να κρατάτε ένα φτέρνισμα

Η προσπάθεια εκούσιας καταστολής ενός φτερνίσματος μπορεί να αυξήσει την εσωτερική πίεση ακόμη περισσότερο από το να το αφήσετε να συμβεί φυσικά. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε:

Αυξημένη πίεση στο στήθος και το κεφάλι

Πίεση στα αιμοφόρα αγγεία

Σπάνιες, αλλά τεκμηριωμένες, επιπλοκές

Το να επιτρέψετε στο φτέρνισμα να συμβεί είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Τι σημαίνει αυτό για την υγεία της καρδιάς σας

Οι σύντομες καρδιαγγειακές αλλαγές κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος αποτελούν μέρος ενός φυσιολογικού αντανακλαστικού. Η καρδιά είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμη σε αυτές τις προσωρινές αλλαγές.

Για τους περισσότερους δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ακόμα κι αν η αίσθηση είναι ασυνήθιστη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το φτέρνισμα να προκαλέσει λιποθυμία;

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ναι. Ένα δυνατό φτέρνισμα μπορεί να επηρεάσει για λίγο τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο λόγω των γρήγορων αλλαγών στην πίεση στο στήθος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία ζάλη ή, πολύ σπάνια, λιποθυμία, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι ευαίσθητα σε μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

Μπορεί το συχνό φτέρνισμα να επηρεάσει άτομα με υποκείμενες καρδιακές παθήσεις;

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια φτερνίσματος μπορούν να ασκήσουν επαναλαμβανόμενες σύντομες εκρήξεις πίεσης στο στήθος. Ενώ αυτό είναι γενικά ακίνδυνο, τα άτομα με ορισμένες καρδιαγγειακές παθήσεις μπορεί να παρατηρήσουν τα συμπτώματα πιο εύκολα και θα πρέπει να παρακολουθούν πώς αντιδρά το σώμα τους.

Υπάρχει κάποια περίπτωση όπου το φτέρνισμα γίνεται ιατρικά ανησυχητικό;

Ναι, αλλά είναι σπάνιο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν το φτέρνισμα συνοδεύεται από:

απώλεια συνείδησης

συνεχιζόμενο πόνο στο στήθος

έντονη ζάλη

ακανόνιστες ή παρατεταμένες αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό

Αυτά τα σημάδια υποδεικνύουν κάτι πέρα από το φυσιολογικό αντανακλαστικό του φτερνίσματος.

Συμπέρασμα

Η καρδιά σας δεν σταματά όταν φτερνίζεστε, απλώς αντιδρά σε μια σύντομη μετατόπιση της πίεσης στο εσωτερικό του στήθους saw. Ενώ η αίσθηση μπορεί να είναι ασυνήθιστη, είναι μια φυσιολογική και ακίνδυνη φυσιολογική αντίδραση στους περισσότερους ανθρώπους.

Η κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος βοηθά στην αντικατάσταση ενός κοινού μύθου με μια σαφή, ιατρικά ακριβή εξήγηση και διαβεβαιώνει ότι η καρδιά σας συνεχίζει να λειτουργεί ακριβώς όπως πρέπει.

