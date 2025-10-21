Λαμία: Είδε τον διαρρήκτη να βγαίνει από το διαμέρισμά της και κάλεσε την αστυνομία

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας το μεσημέρι της Τρίτης (21/10/25) μετά από τηλεφώνημα στο «100» ότι άτομο ενεργεί διάρρηξη σε διαμέρισμα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Λαμίας.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και λίγα λεπτά μετά εξήλθαν συνοδεύοντας έναν νεαρό άνδρα με χειροπέδες.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος επιστρέφοντας στο σπίτι της, είδε έναν νεαρό άνδρα να βγαίνει από μέσα σαν κύριος. Η γυναίκα προσποιήθηκε ότι έμενε στον πιο πάνω όροφο, ώστε να μπορέσει να ξεγελάσει τον διαρρήκτη και να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Ακούστε στο βίντεο που ακολουθεί τι ανέφερε ένοικος της πολυκατοικίας που βοήθησε τη γυναίκα να ενημερώσει την αστυνομία, για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν έναν ακόμη νεαρό αλλά και μια νεαρή Ρομά από τους οποίους ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το πως βρέθηκαν εκεί.

Τον συλληφθέντα παρέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας που ανέλαβαν την προανάκριση για το συμβάν.

