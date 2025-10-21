Κρήτη: Κάποιος να του πάρει το δίπλωμα! Νέα εγκληματική προσπέραση οδηγού στο Ηράκλειο- Δείτε βίντεο

Ένα νέο βίντεο που αποκαλύφθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει για άλλη μία φορά γιατί η οδήγηση στην Κρήτη αποτελεί ένα επικίνδυνο σπορ…

Αυτή τη φορά, ένας οδηγός αγροτικού προέβη σε μία τουλάχιστον εγκληματική οδηγική συμπεριφορά σε πολυσύχναστο δρόμο του Ηρακλείου.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, το περιστατικό που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην κατηφόρα από το ΕΛΜΕΠΑ, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Ο οδηγός του αγροτικού που μάλλον βιαζόταν να πάει στον προορισμό του, επέλεξε να μην περιμένει στην ουρά του φαναριού με τους άλλους οδηγούς και αποφάσισε να τα προσπεράσει, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα ενώ στην συνέχεια παραβίασε και το κόκκινο φανάρι.

Οι οδηγοί που «ανέβαιναν» από την απέναντι πλευρά διασταυρώθηκαν... μαζί του και για λίγο δεν σημειώθηκε κάποια σύγκρουση.

Δείτε παρακάτω το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε αρχικά στο Tik Tok.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

