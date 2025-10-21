Τραγωδία στην Καστοριά: 76χρονος «έσβησε» στο τιμόνι και έπεσε με το όχημα του σε χαντάκι

Τραγικό τέλος για έναν 76χρονο που το πρωί της Τρίτης (21/10) ενεπλάκη σε τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Αμυνταίου, στο ύψος του ξενοδοχείου «Δέδης».

Το συμβάν σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο τύπου SUV, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι, δίπλα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τέσσερα οχήματα και 8 άνδρες, καθώς και περιπολικά της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το oladeka.com, oι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια ήταν νεκρός.

«Έσβησε» στο τιμόνι ο 76χρονος

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και εκτιμήσεις των αρχών, η εκτροπή του αυτοκινήτου οφείλεται σε παθολογικά αίτια που υπέστη ο οδηγός.

Κάτοικος της περιοχής που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου ενισχύει αυτό το σενάριο καθώς όπως σημείωσε άκουσε και είδε το αυτοκίνητο να έρχεται από την πλευρά της Κορησού προς την Καστοριά με πατημένη την κόρνα πριν αυτό βγει εκτός δρόμου.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την πεποίθηση ότι ο 76χρονος είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του πάνω στο τιμόνι, πιθανώς πέφτοντας στο τιμόνι με αποτέλεσμα να πατηθεί παρατεταμένα η κόρνα, χάνοντας έτσι τον έλεγχο του οχήματος και να βρεθεί στο χαντάκι.

Η Τροχαία Καστοριάς διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου οδηγού.

