Αίγιο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική της 54χρονης - 34 μαχαιριές στο σώμα της

Snapshot Η 54χρονη Μαρία έφερε 34 μαχαιριές, εκδορές, εκχυμώσεις και ανιχνεύτηκε κατασταλτικό φάρμακο στο αίμα της, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Ο ιατροδικαστής δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν μαχαιριές δισταγμού ή ποια τραύματα ήταν θανατηφόρα, γεγονός που δυσκολεύει τη διερεύνηση.

Ο 26χρονος γιος έπεσε θύμα δολοφονίας με πολλαπλές μαχαιριές και θανατηφόρο τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα ποιος προκάλεσε το θάνατο του 26χρονου, με τον προφυλακισμένο πατριό του να ισχυρίζεται ότι δεν άκουσε τίποτα την ώρα του εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Τρεις μήνες έχουν περάσει από τους θανάτους της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου στη μονοκατοικία όπου έμεναν στον Λόγγο Αιγίου, με αρκετά ερωτήματα να έχουν μείνει αναπάντητα.

Οι αρχικές υποψίες έπεσαν στον Ιταλό σύντροφο της Μαρίας, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που ο 26χρονος Ολύμπιος και η 54χρονη Μαρία έπεφταν νεκροί. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή, ισχυριζόταν ότι κοιμόταν στο δωμάτιο και δεν άκουσε τίποτα, υποστηρίζοντας πως η σύντροφός του σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή που διέταξαν την προφυλάκισή του, ωστόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο κατηγορούμενος, έδειξαν στον οργανισμό του υπνωτική ουσία που θα δικαιολογούσε τα όσα είχε υποστηρίξει.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε τον γιο και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική έκθεση, τα ευρήματα της οποίας παρουσίασε η εκπομπή «Live News», έδειξε στη σορό της 54χρονης, 34 μαχαιριές, δεκάδες εκδορές και εκχυμώσεις και ένα ισχυρό κατασταλτικό φάρμακο που ανιχνεύτηκε στο αίμα της. Παράλληλα, έδειξε κάκωση θώρακος με ρήξη καρδιάς, αιμοπερικάρδιο (αιμορραγία) κατόπιν πολλαπλών τρώσεων από μαχαίρι, ενώ όλα τα τραύματα έγιναν εν ζωή.

Δεν βοηθούν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Μόνο που η περιγραφή των τραυμάτων δεν βοηθά στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, εφόσον ο ιατροδικαστής δεν διευκρινίζει ούτε αν υπάρχουν μαχαιριές δισταγμού, ούτε τις δυνητικά θανατηφόρες, ούτε καν το μέγεθός τους.

«Σε αυτό το πόρισμα δεν ξεχωρίζουν ποια τραύματα αποδίδονται σε ποια πράξη ώστε να βοηθηθεί η διερεύνηση. Εδώ έχουμε απλή καταγραφή και μόνο ποια ήταν η αιτία θανάτου. Αν δεν έχει ερωτηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα εκτιμώ ότι θα του ζητηθεί διευκρίνιση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Η 54χρονη έφερε 11 μαχαιριές στον θώρακα, 15 στην κοιλιά, 7 στο αριστερό χέρι (πήχη) και 1 δεξιά στον λαιμό. Ο ιατροδικαστής εκτιμά πως και μόνο ο αριθμός των τραυμάτων μας απομακρύνει από το σενάριο της αυτοχειρίας. «Όχι αυτό είναι γεγονός που ξενίζει. 15 μαχαιριές δεν συναντάμε συχνά. Ειδικά τόσα χτυπήματα στον θώρακα περισσότερο τα συναντάμε σε ανθρωποκτονία παρά σε αυτοχειρία».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 26χρονο

Κι ενώ για την 54χρονη Μαρία δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο της αυτοχειρίας, για τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο είναι ξεκάθαρο πως επρόκειτο για δολοφονία με τον ιατροδικαστή να διευκρινίζει πως πρώτα δέχτηκε τις μαχαιριές και εν συνεχεία την χαριστική βολή με το φλόμπερ.

«Βαρεία κάκωση θώρακος κατόπιν πολλαπλών πλήξεων από μαχαίρι που έγιναν εν ζωή. Το θανατηφόρο τραύμα επήλθε στην δεξιά κροταφική χώρα από κυνηγετικό όπλο», αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση.

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