Υπό έλεγχο η φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών

Snapshot Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα, δύο αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 13:00, με ισχυρούς ανέμους έως 6 μποφόρ να αυξάνουν την επικινδυνότητα.

Εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές σε πέντε σημεία της περιοχής για λόγους ασφαλείας.

Δεν υπήρχαν κατοικίες κοντά στο πύρινο μέτωπο κατά την εκδήλωση και την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση «ξέσπασε» το πρωί της Κυριακής (06/09) στην περιοχή Δροσοπηγή, στις Αφίδνες, στον δήμο Ωρωπού της Αττικής.

Υπό έλεγχο τέθηκε γύρω στις 13:00 η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (06/09) σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 50 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Καθώς η φωτιά παρουσίαζε αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των ανέμων, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Συνολικά επιχείρησαν 92 πυροσβέστες, με επτά ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιήθηκαν περιοδικές ρίψεις από δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Λόγω της πυρκαγιάς είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τέσσερα σημεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία:

στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,

στη συμβολή του με την οδό Δροσοπηγής,

στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής, από το ύψος της οδού Τρίτωνος,

στην οδό Χρυσανθέμων, από το ύψος της οδού Διός,

στην περιοχή των Αφιδνών,στην οδό Αφιδνών, από το ύψος της οδού Χελμού.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά τέθηκε ύπο έλεγχο περίπου στις 13:00.

Δείτε εικόνες:

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

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