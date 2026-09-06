Φωτιά τώρα στις Αφίδνες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 06/09 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφίδνες, δήμος Ωρωπού Αττικής.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και εθελοντές, με υποστήριξη υδροφόρων ΟΤΑ.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε τρία σημεία κοντά στην περιοχή, μεταξύ αυτών στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας.

Δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο πύρινο μέτωπο, αλλά αναμένονται ισχυροί άνεμοι που μπορεί να φτάσουν έως 6 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση «ξέσπασε» το πρωί της Κυριακής (06/09) στην περιοχή Δροσοπηγή, στις Αφίδνες, στον δήμο Ωρωπού της Αττικής.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ, συνδράμοουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Αυτή τη στιγμή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη Δροσοπηγή Αφιδνών, καθώς πλέον στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Ταυτόχρονα, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της συμβολής του με την οδό Δροσοπηγής,

στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής, από το ύψος της οδού Τρίτωνος

στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός, στην περιοχή των Αφιδνών.

Δεν βρίσκονται κατοικίες κοντά στο πύρινο μέτωπο, ωστόσο, σήμερα αναμένονται ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κατά τόπους ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ.

Δείτε εικόνες:

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

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