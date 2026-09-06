Φωτιά στην Κόνιτσα: Μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Σε πλήρη κινητοποίηση η Πυροσβεστική, 150 πυροσβέστες και 12 εναέρια μέσα επιχειρούν σε δύσβατο σημείο

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Φωτιά στην Κόνιτσα: Μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
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Στις χαράδρες και τα δύσβατα σημεία της Τραπεζίτσας δίνεται η μάχη με τις φλόγες, καθώς η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ο πυκνός καπνός, το δύσβατο ανάγλυφο και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μέτωπο, ενώ, πρωινό μήνυμα του «112» θέτει τους κατοίκους της Κόνιτσας σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως «ιδιαίτερα δύσκολη», λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ, από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ο κ. Αρτοποιός εξήγησε ότι η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση πεύκου, ενώ, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι οι πολλές χαράδρες και τα διάσελα της περιοχής. Όπως είπε, αυτά τα σημεία δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, καθώς η φωτιά δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί και να αντιμετωπιστεί από επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες καπνού που εκλύονται από τις χαράδρες και μεταφέρονται με ένταση στην περιοχή.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, διατηρούν αυξημένη την επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

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