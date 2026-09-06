Κόνιτσα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες για έβδομη ημέρα - Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

Snapshot Η πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας συνεχίζεται για έβδομη ημέρα με ενεργό μέτωπο στην Τραπεζίτσα.

Οι αναζωπυρώσεις ανάγκασαν στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων λόγω της κρίσιμης κατάστασης.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Η πυροσβεστική συντονίζει επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις και παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας συνεχίζει να μαίνεται για εβδομη ημέρα με το μέτωπο στην Τραπεζίτσα να παραμένει ενεργό παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες ανάγκασαν στην περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστών, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.Στη μεγάλη πυρκαγιά της Κόνιτσας επιχειρούν 170 πυροσβέστες, εννέα ομάδες Δασοκομάντος, 65 πυροσβεστικά οχήματα και 13 εναέρια μέσα, ενώ ενεργοποιήθηκε και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ενημέρωση του Newsbomb, το πιο δύσκολο είναι το μέτωπο μισού χιλιομέτρου προς την πόλη της Κόνιτσας. Το άλλο μέτωπο είναι προς την Ιερά Μονή Στομίου.

Σήμερα το πρωί, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν μέσω του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης 112, καθώς οι καπνοί της πυρκαγιάς κατευθύνονται προς τις κατοικημένες ζώνες.

Το μήνυμα προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η έγκαιρη αυτή ειδοποίηση έχει στόχο την προστασία της υγείας και την αποφυγή κινδύνων από την έκθεση σε πυκνούς καπνούς.

Η πυροσβεστική υπηρεσία, αντιμετωπίζοντας τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, έχει αυξήσει τον αριθμό των δυνάμεων στην περιοχή.

Συντονισμένα επιχειρούν επίγειες και εναέριες ομάδες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται στενά οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.