Φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 6 αεροσκάφη.

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της πυροσβεστικής.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το περιστατικό με drone θερμικής και οπτικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:00.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 17:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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