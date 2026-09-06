Φωτιά στο Άγιο Όρος: Συνελήφθη 53χρονος που έκαιγε απορρίμματα

Snapshot Συνελήφθη 53χρονος για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Άγιο Όρος λόγω καύσης απορριμμάτων σε μεταλλικό βαρέλι.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ για εμπρησμό από αμέλεια. Snapshot powered by AI

Ένα άτομο συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο σε περιοχή του Αγίου Όρους.

Ο 53χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

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