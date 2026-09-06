Φωτιά στο Άγιο Όρος: Συνελήφθη 53χρονος που έκαιγε απορρίμματα

Ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά στο Άγιο Όρος: Συνελήφθη 53χρονος που έκαιγε απορρίμματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 53χρονος για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Άγιο Όρος λόγω καύσης απορριμμάτων σε μεταλλικό βαρέλι.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε σε καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα.
  • Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.
  • Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ για εμπρησμό από αμέλεια.
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Ένα άτομο συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο σε περιοχή του Αγίου Όρους.

Ο 53χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

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