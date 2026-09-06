Τέσσερις συλλήψεις σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για φωτιές από αμέλεια

Snapshot Τέσσερις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο κατά τη διάρκεια εργασιών στην ύπαιθρο.

Από την αρχή του 2026 μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου έχουν επιβληθεί 764 πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,27 εκατ. ευρώ και έχουν γίνει 338 συλλήψεις για πυρκαγιές.

Η πλειονότητα των συλλήψεων (89,05%) αφορά πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό σχετίζεται με πρόθεση.

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει υψηλός λόγω καιρικών συνθηκών και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας.

Υπενθυμίζεται η ανάγκη ενημέρωσης για τον ημερήσιο δείκτη κινδύνου και η αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ακόμη και αν φαίνονται αρχικά ελεγχόμενες. Snapshot powered by AI

Τέσσερις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο, μετά από έρευνες των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Οι συλλήψεις αφορούν τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ή ενεργειών στην ύπαιθρο.

Στη Νέα Μάκρη Αττικής, συνελήφθη χθες (5/9), αλλοδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς έθεσε φωτιά σε σωρό υπολειμμάτων βλάστησης με σκοπό τον καθαρισμό του χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Σεπτεμβρίου η Αττική βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου.

Στην Πρέβεζα, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πρέβεζας ένας 57χρονος ημεδαπός για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, στις 15:20, σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με καταστροφέα, με αποτέλεσμα να καούν συνολικά 210 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης, συνελήφθη ένας 55χρονος ημεδαπός από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, 5 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:50, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI.

Στη Χίο, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου μια 80χρονη ημεδαπή, επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η γυναίκα φέρεται να ευθύνεται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 10:50, στην περιοχή των Νενήτων, κατά το άναμμα καντηλιού σε χώρο νεκροταφείου.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα, ενώ στην 80χρονη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.060 ευρώ.

338 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 764 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.279.412,72 ευρώ.

Έχουν πραγματοποιηθεί 338 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 301, ποσοστό 89,05%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 37, ποσοστό 10,95%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πρόθεση.

Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI,

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη επικινδυνότητας που ισχύει στην περιοχή τους, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, φλόγα ή υπερθέρμανση.

Η είσοδος στον Σεπτέμβριο δεν σημαίνει ότι έφυγε ο κίνδυνος

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η είσοδος στον Σεπτέμβριο δεν σημαίνει πως έχει παρέλθει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι συνθήκες που επικρατούν, με υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά επίπεδα υγρασίας και κατά τόπους ενισχυμένους ανέμους, εξακολουθούν να διατηρούν την επικινδυνότητα σε αυξημένα επίπεδα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον ημερήσιο δείκτη κινδύνου, να τηρούν τις ισχύουσες απαγορεύσεις και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη και εξάπλωση πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι ακόμη και μια ενέργεια που φαίνεται αρχικά ελεγχόμενη μπορεί, όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς, να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς με σοβαρές συνέπειες.

Η υπευθυνότητα και η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας παραμένουν, όπως επισημαίνεται, βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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