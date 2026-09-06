Μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για να μη φτάσει στην πόλη - Ο δήμαρχος στο Newsbomb

Snapshot Η φωτιά στην Κόνιτσα καίει ανεξέλεγκτη για έβδομη ημέρα, με μέτωπο μισού χιλιομέτρου να κινείται προς την πόλη.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω δύσβατου εδάφους και η κατάσβεση γίνεται κυρίως από εναέρια μέσα.

Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις παρθένου δάσους, ενώ ο οικισμός δεν απειλείται άμεσα, αλλά υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω ισχυρών ανέμων.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να αποφύγουν μετακινήσεις προς την περιοχή της φωτιάς και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε πλήρη επιφυλακή και συνεργάζεται στενά με τις δυνάμεις πυρόσβεσης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Ανεξέλεγκτη καίει για έβδομη ημέρα η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τον δήμαρχο Κόνιτσας, Ανδρέα Παπασπύρου, να κάνει λόγο για μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση, μιλώντας στο Newsbomb.

Μέτωπο μισού χιλιομέτρου μαίνεται αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς την πόλη, με τις φλόγες να πλησιάζουν και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά, πριν φτάσει στα πρώτα σπίτια.

Όπως είπε ο κ. Παπασπύρου, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, καθώς έχει φτάσει στη χαράδρα του Αώου, γεγονός που δεν επιτρέπει στις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν πλήρως, με το έργο της πυρόσβεσης να έχουν αναλάβει κυρίως τα εναέρια μέσα. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένεται να είναι, ωστόσο, οι νυχτερινές ώρες, καθώς αεροσκάφη και ελικόπτερα δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν μετά τη δύση του ηλίου.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Ευάγγελο Τουρνά για τον συντονισμό της κατάσβεσης.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 150 πυροσβέστες, έξι ομάδες δασοκομάντος, 48 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, εκ των οποίων οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Έχει καεί μεγάλη έκταση

Στο Newsbomb μίλησε και ο αντιδήμαρχος, Δημήτρης Κοτσιάφτης, ο οποίος, όπως σημείωσε, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις έχει καεί ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο οικισμός δεν απειλείται άμεσα, ωστόσο, υπάρχει ο φόβος των αναζωπυρώσεων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, με τις δυνάμεις του Δήμου να συμβάλλουν στο έργο της πυρόσβεσης και στην ενημέρωση των πολιτών και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να ανακοπεί η πορεία του.

Λόγω των αναζωπυρώσεων έχει σταλεί μήνυμα 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους, με χρήση κλιματισμού σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην κατευθύνονται προς το μέτωπο της πυρκαγιάς και να μην σταθμεύουν οχήματα σε στενούς δρόμους, ώστε να παραμένουν ελεύθερες οι δίοδοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.

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