ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο υπόσχεται «επανεκκίνηση» των σχέσεων με την Κολομβία
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεσμεύτηκε για στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μετά την ένταση που χαρακτήρισε τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Μπογοτά τα προηγούμενα χρόνια.
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- Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεσμεύτηκε για στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.
- Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την προηγούμενη κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο ως περίοδο «τεσσάρων ετών κακοδιοίκησης».
- Υποσχέθηκε «συνεργασία άνευ προηγουμένου» μεταξύ ΗΠΑ και Κολομβίας.
- Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, διαδεχόμενος τον πρώτο αριστερό πρόεδρο της χώρας, Γουστάβο Πέτρο.
- Οι δηλώσεις Ρούμπιο έγιναν στην Μπαρανκίγια και σηματοδοτούν προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών.
Την πρόθεση της Ουάσιγκτον να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Κολομβία εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για μια περίοδο «τεσσάρων ετών κακοδιοίκησης», αναφερόμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο, και υποσχέθηκε «συνεργασία άνευ προηγουμένου» ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, διαδεχόμενος τον Πέτρο, τον πρώτο αριστερό πρόεδρο στην ιστορία της Κολομβίας.
Οι δηλώσεις Ρούμπιο έγιναν στην Μπαρανκίγια, όπου ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έδωσε το στίγμα μιας σαφούς προσπάθειας επαναπροσέγγισης με τη νέα κυβέρνηση στην Μπογοτά.