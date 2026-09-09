ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο υπόσχεται «επανεκκίνηση» των σχέσεων με την Κολομβία

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεσμεύτηκε για στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την προηγούμενη κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο ως περίοδο «τεσσάρων ετών κακοδιοίκησης».

Υποσχέθηκε «συνεργασία άνευ προηγουμένου» μεταξύ ΗΠΑ και Κολομβίας.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, διαδεχόμενος τον πρώτο αριστερό πρόεδρο της χώρας, Γουστάβο Πέτρο.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο έγιναν στην Μπαρανκίγια και σηματοδοτούν προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών. Snapshot powered by AI

Την πρόθεση της Ουάσιγκτον να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Κολομβία εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για μια περίοδο «τεσσάρων ετών κακοδιοίκησης», αναφερόμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο, και υποσχέθηκε «συνεργασία άνευ προηγουμένου» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, διαδεχόμενος τον Πέτρο, τον πρώτο αριστερό πρόεδρο στην ιστορία της Κολομβίας.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο έγιναν στην Μπαρανκίγια, όπου ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έδωσε το στίγμα μιας σαφούς προσπάθειας επαναπροσέγγισης με τη νέα κυβέρνηση στην Μπογοτά.