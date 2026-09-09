Συρία: Σε βίντεο η στιγμή της έκρηξης σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ - Τουλάχιστον 14 νεκροί

Snapshot Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε αποθήκη όπλων κοντά στη Σαρμάντα της Ιντλίμπ στη Συρία.

Η αποθήκη περιείχε όπλα και οπλικά συστήματα που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο και προορίζονταν για μεταφορά σε άλλη τοποθεσία.

Μέλη του προσωπικού του υπουργείου Άμυνας είναι μεταξύ των τραυματιών.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης δυσκολεύτηκαν από διαδοχικές εκρήξεις και πυκνό καπνό που υψώνονταν για ώρες.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κοντά στη συριακή πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας δήλωσε ότι τα όπλα αποθηκεύονταν στον χώρο αυτό πριν μεταφερθούν αλλού και ότι μέλη του προσωπικού είναι μεταξύ των τραυματιών.

Ομάδες της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο, αλλά διαδοχικές εκρήξεις εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς πυκνός καπνός υψωνόταν από τον χώρο για ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της έκρηξης.