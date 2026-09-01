Συρία: Επαναλειτούργησε η πρεσβεία της Δανίας μετά από 14 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων

Snapshot Η Δανία επαναλειτούργησε την πρεσβεία της στη Δαμασκό μετά από 14 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων λόγω του εμφυλίου πολέμου.

Η επαναλειτουργία της πρεσβείας σηματοδοτεί την αποκατάσταση των διπλωματικών δεσμών της Συρίας με ευρωπαϊκές χώρες μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κίνηση στοχεύει στην υποστήριξη της μεταβατικής περιόδου και της Snapshot powered by AI

Η Δανία επαναλειτούργησε μετά από 14 χρόνια την πρεσβεία της στη Δαμασκό, σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Όπως μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η Δανία είχε αποφασίσει την παύση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου το 2014. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες συριακές αρχές αποκατέστησαν τους δεσμούς με τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών, όπου κατέφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην πρεσβεία, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Ασάντ αλ Σαϊμπάνι, δήλωσε: «Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ Συρίας και Δανίας γράφεται, και αυτό το βήμα ενθαρρύνει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν στη Συρία και να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα».

Ο Δανός ομόλογός του, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε πως «είμαστε από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που επαναλειτουργούν την πρεσβεία τους στη Συρία με μόνιμο πρέσβη, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ». Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της Δανίας να επηρεάσει τη μεταβατική περίοδο και την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Σταδιακή αποκατάσταση σχέσεων με την ΕΕ

Εκτός από τη Δανία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη είχαν κλείσει τις πρεσβείες τους και είχαν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη χώρα, αντιδρώντας στην ωμή καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας από την κυβέρνηση του Άσαντ το 2011.

Τον περασμένο μήνα, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσε μια συμφωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Δαμασκό, για τον διορισμό πρεσβευτών εκατέρωθεν. Η γαλλική πρεσβεία στη συριακή πρωτεύουσα είχε κλείσει το 2012.

Όσο για τη Βρετανία, αποκατέστησε τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Συρία τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια διακοπής.

Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, η Ισπανία ύψωσε τη σημαία της στην πρεσβεία της στη Δαμασκό παρουσία του υπουργού της των Εξωτερικών, και η Γερμανία ξανάνοιξε την πρεσβεία της, επίσης παρουσία του επικεφαλής της διπλωματίας της.

Η Τουρκία και το Κατάρ, βασικοί σύμμαχοι των νέων συριακών αρχών, ήταν οι πρώτες χώρες που άνοιξαν ξανά τις αποστολές τους στη Δαμασκό τις ημέρες που ακολούθησαν την πτώση του Άσαντ.

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