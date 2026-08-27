Συρία: Ο Αχμέντ αλ Σαράα πλήρωσε για πρώτη φορά με κάρτα Visa σε εστιατόριο στην Δαμασκό - Βίντεο

Snapshot Ο Αχμέντ αλ Σαράα πραγματοποίησε την πρώτη πληρωμή με κάρτα Visa σε εστιατόριο στη Δαμασκό, σηματοδοτώντας την επανασύνδεση της Συρίας με το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Η Visa συνεργάστηκε με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, την Fransabank και την Paymera για την επιτυχή διεθνή συναλλαγή στη χώρα.

Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη Συρία από τη λίστα χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, επιτρέποντας ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομική επανένταξη.

Η αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα αποδόθηκε σε κυβερνητικά μέτρα κατά της τρομοκρατίας και την απομάκρυνση από οργανώσεις όπως ISIS και Αλ Κάιντα.

Ο Αχμέντ αλ Σαράα χαιρέτισε την απόφαση ως ιστορική και ευχαρίστησε τις διεθνείς δυνάμεις που υποστήριξαν τη Συρία. Snapshot powered by AI

Μία ημέρα αφού οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη Συρία από την λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, ο πρόεδρος της χώρας, Αχμέντ αλ Σαράα, καταγράφηκε σε βίντεο να πληρώνει σε κατάστημα της Δαμασκού με κάρτα Visa.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της χώρας να επανασυνδεθεί με το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, καθώς λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, για περισσότερα από 15 χρόνια οι πολίτες στη Συρία δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό, σύμφωνα με το Reuters και το Al Jazeera.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας, δείχνουν τον αλ Σαράα να πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή σε ένα εστιατόριο στην Παλιά Πόλη της Δαμασκού την Τετάρτη. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Σαφουάτ Ρασλάν, ήταν παρών κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, ο οποίος έκανε λόγο για μια «νέα αρχή με ελπίδα και ευθύνη».

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια στιγμή, η Visa, μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πραγματοποίησε με επιτυχία μια ζωντανή διεθνή συναλλαγή με κάρτα στη Συρία, περιγράφοντάς την ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δυνατότητας των διεθνών επισκεπτών να χρησιμοποιούν τις κάρτες της εταιρείας στη χώρα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεργάστηκε με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας και τους εταίρους της Fransabank και Paymera για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την Συρία από την λίστα την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέδωσε την απόφαση στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απομάκρυνση της Συρίας από οργανώσεις όπως το ISIS, την Αλ Κάιντα, την Χεζμπολάχ και άλλα φιλοϊρανικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι αποφάσεις αυτές αίρουν τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για ιδιωτικές επενδύσεις και ανοίγουν τον δρόμο για την οικονομική ανάκαμψη και επανένταξη της Συρίας στη διεθνή οικονομία.

Χαιρετίζοντας την απόφαση ο Αχμέντ αλ Σαράα, είχε δηλώσει: «Συγχαίρω τον συριακό λαό για την επίσημη διαγραφή της Συρίας από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και ευχαριστώ τον εξοχότατο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την ιστορική απόφαση, καθώς και όλους τους αδελφούς και φίλους που στάθηκαν στο πλευρό της Συρίας και των Συρίων».

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