Επανένταξη στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια: Οι νέες πτήσεις από και προς την ιστορική Δαμασκό
Στο επίκεντρο η συριακή διασπορά
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Μετά την επαναφορά της σύνδεσης Βερολίνου–Δαμασκού, η Συρία ανοίγει δύο ακόμη αεροπορικούς διαδρόμους προς την Ευρώπη, με προορισμούς τη Βιέννη και την Κοπεγχάγη.
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