Συρία: Τέλος εποχής για τις SDF - Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων ανακοίνωσε τη διάλυσή τους

Ο επικεφαλής των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), Μαζλούμ Αμπντί, ανακοίνωσε την Τρίτη τη διάλυση της οργάνωσης ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ενσωμάτωσή της στον συριακό στρατό.

«Ανακοινώνουμε σήμερα το τέλος της αποστολής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και δηλώνουμε, με πλήρη ευθύνη, τη διάλυσή τους ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης», δήλωσε ο Αμπντί σε τηλεοπτικό διάγγελμα από το προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό.

Οι SDF, που αποτέλεσαν τον βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Συρία στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους, έχουν πλέον ολοκληρώσει την ενσωμάτωσή τους στον συριακό στρατό. Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος των SDF ως αυτόνομης ένοπλης δύναμης, έπειτα από την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των εδαφών που έλεγχαν στη βορειοανατολική Συρία κατά την κυβερνητική επίθεση του Ιανουαρίου.