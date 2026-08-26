Νετανιάχου: «Προετοιμαζόμαστε για μεγάλο κύμα εβραϊκής μετανάστευσης» – Νέα επέκταση εποικισμών

Δεν είναι σαφές κατά πόσο ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Νετανιάχου: «Προετοιμαζόμαστε για μεγάλο κύμα εβραϊκής μετανάστευσης» – Νέα επέκταση εποικισμών
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ισραήλ θα συνεχίσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καθώς προετοιμάζεται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για ένα «μεγάλο κύμα» εβραϊκής μετανάστευσης προς τη χώρα.

Μιλώντας την Τρίτη στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι όλο και περισσότεροι Εβραίοι σε ολόκληρο τον κόσμο αντιλαμβάνονται πως «αυτή είναι η γη μας και θα παραμείνει δική μας». Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς την εβραϊκή διασπορά, δηλώνοντας ότι «η πόρτα είναι ανοιχτή» και πως η ισραηλινή κυβέρνηση προετοιμάζεται για «μεγάλη Αλίγια», όπως αποκαλείται η εβραϊκή μετανάστευση προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσο ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη. Αντίθετα, μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα, αυξήθηκε ο αριθμός των Ισραηλινών που εγκαταλείπουν τη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το περιοδικό 972, περισσότεροι από 150.000 Ισραηλινοί έφυγαν από τη χώρα κατά την περίοδο 2024-2025.

«Η γη του Ισραήλ αποκτάται μέσα από τα βάσανα»

Ο Νετανιάχου μιλούσε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Binyamin, το οποίο διοικεί 47 εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται εκτός των συνόρων του Ισραήλ πριν από τον πόλεμο του 1967 και θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου από τον ΟΗΕ και τη συντριπτική πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας. Η μεταφορά του ισραηλινού πληθυσμού σε κατεχόμενα εδάφη έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς νομικής αντιπαράθεσης.

Κατά την ομιλία του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει ή νομιμοποιήσει εκ των υστέρων «104 οικισμούς και 160 αγροκτήματα» και ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί.

«Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η γη του Ισραήλ αποκτάται μέσα από τα βάσανα». Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το σχέδιό της για περαιτέρω εδραίωση της ισραηλινής παρουσίας στη Δυτική Όχθη.

Στο επίκεντρο το σχέδιο E1

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται λίγες ημέρες μετά την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ισραήλ για την κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Το συνολικό σχέδιο προβλέπει περισσότερες από 3.400 κατοικίες και είχε εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση το προηγούμενο έτος.

Η υλοποίηση του E1 θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη από τους Παλαιστινίους και τη διεθνή κοινότητα, καθώς προβλέπει τη δημιουργία χερσαίου διαδρόμου μεταξύ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του ισραηλινού οικισμού Μααλέ Αντουμίμ. Οι επικριτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι η επέκταση αυτή θα κατακερματίσει περαιτέρω τη Δυτική Όχθη και θα δυσχεράνει τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι η ανάπτυξη του E1 θα επηρεάσει τις οδικές συνδέσεις μεταξύ των παλαιστινιακών πόλεων Ραμάλα και Βηθλεέμ, οι οποίες βρίσκονται βόρεια και νότια της Ιερουσαλήμ αντίστοιχα.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η απόφαση για την επέκταση του E1 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αραβικές, μουσουλμανικές και δυτικές χώρες.

Οκτώ αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, απέρριψαν «κατηγορηματικά» το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 15 ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν την απόφαση.

Στην κοινή τους δήλωση υποστήριξαν ότι ο εποικισμός στην περιοχή E1 υπονομεύει την προοπτική λύσης δύο κρατών, καθώς δημιουργεί ένα γεωγραφικό εμπόδιο που διαχωρίζει τη Δυτική Όχθη. Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για την αυξημένη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και τους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν την παλαιστινιακή οικονομία.

Στο τραπέζι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Η επέκταση των εποικισμών συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια πολιτική συζήτηση στο Ισραήλ για το μέλλον της Δυτικής Όχθης.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια ότι η πλήρης προσάρτηση της περιοχής αποτελεί επιλογή που «βρίσκεται στο τραπέζι». Την ίδια στιγμή, ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του έχουν ταχθεί ακόμη πιο ξεκάθαρα υπέρ της επιβολής ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη.

Τον Ιούνιο, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κάλεσε τον Νετανιάχου να προχωρήσει στην «εφαρμογή κυριαρχίας» στην περιοχή, την οποία το Ισραήλ αποκαλεί «Ιουδαία και Σαμάρεια», πριν από τις επόμενες εκλογές.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για το μέλλον της λύσης των δύο κρατών, την ώρα που η κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Όχθη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ για περιορισμό της εποικιστικής δραστηριότητας αυξάνονται.

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