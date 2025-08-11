Δανία: Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

Η μητέρα και ιδιοκτήτρια φάρμα στη Δανία εξηγεί γιατί επέλεξε να δώσει το αγαπημένο άλογο της κόρης της, τροφή στα λιοντάρια

Δανία: Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

Ένα λιοντάρι περπατά μέσα σε ένα κλουβί στο καταφύγιο ζώων στα περίχωρα της Πόλης του Μεξικού

AP/Moises Castillo
Πρόσφατα ζωολογικός κήπος στη Δανία έκανε μία περίεργη έκκληση προς ιδιοκτήτες κατοικιδίων να τα δωρίσουν ως τροφή για τα αρπακτικά του, ώστε να «μιμηθεί τη φυσική τροφική αλυσίδα των ζώων» για την υγεία και την ευημερία τους.

Το παράξενο, όσο και ανατριχιαστικό αίτημα προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο μία μητέρα από τη Δανία αποκάλυψε ότι επέλεξε να ταΐσει το πόνι της κόρης της σε λιοντάρια του ζωολογικού κήπου.

Σε αυτό που σίγουρα θα ήταν ένα τραυματικό θέαμα για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σε όλο τον κόσμο, η Pernille Sohl αποφάσισε να μην πάει το άρρωστο πόνι της έφηβης κόρης της στον κτηνίατρο. Αντίθετα το μετέφερε στον ζωολογικό κήπο του Aalborg, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.

Η 44χρονη εξήγησε τώρα την απόφασή της στους Sunday Times: «Μπορεί να ακούγεται πολύ δραματικό και περίεργο ότι θα ταΐζατε το κατοικίδιο ζώο σας σε ζώα στο ζωολογικό κήπο.

«Αλλά πρόκειται να θανατωθούν ούτως ή άλλως, και δεν είναι σαν να είναι ζωντανά όταν δίνονται στα αρπακτικά».

Το 2020, η Sohl αποφάσισε ότι το Chicago 57, ένα γερμανικό πόνι ιππασίας, έπρεπε να θανατωθεί ως αποτέλεσμα σοβαρού εκζέματος που προκλήθηκε από τσιμπήματα κουνουπιών που προκάλεσαν ανοιχτές πληγές.

Λάτρης των ζώων και η ίδια, η Sohl διευθύνει μια μικρή φάρμα στη νοτιοδυτική Δανία, όπου παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να παίξουν με άλογα.

Άφησε την έφηβη κόρη της να αποφασίσει τι θα κάνει με το 22χρονο άλογο, αποκαλύπτοντας ότι «επέλεξε αυτό με τον ζωολογικό κήπο, επειδή ήταν το πιο λογικό».

«Είχε δει προηγουμένως ένα από τα άλογά μου να απομακρύνεται από τον κτηνίατρο για ευθανασία και ήταν μια κακή εμπειρία γι 'αυτήν», είπε ο Sohl για τη 13χρονη.

«Είπε ότι αυτή τη φορά ήθελε να ακολουθήσει την τροφική αλυσίδα. Ήθελε ο Chicago 57 να ωφελήσει άλλα ζώα».

Η μητέρα είπε επίσης ότι δεν θα είχε κάνει τη διαδρομή των 150 μιλίων αν ο Chicago 57 ήταν «ένα άλογο που δεν είχε συνηθίσει να μεταφέρεται σε τρέιλερ».

Η Sohl ήταν εκεί όταν το πόνι σκοτώθηκε με ένα πιστόλι, όπως θυμάται: «Υπήρχε ένας φύλακας ζωολογικού κήπου που στεκόταν εκεί αγκαλιά και το φιλούσε, σαν να ήμουν εγώ που στεκόμουν μαζί του. «Πρέπει να πω ένα τελευταίο αντίο».

Τα λιοντάρια καταβρόχθισαν το κουφάρι, αλλά η Sohl εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που έφερε ένα άλλο από τα άλογά της, το Quantus, στον ζωολογικό κήπο το 2024.

Δυστυχώς, απορρίφθηκε καθώς ξεπέρασε το μέγιστο ύψος των 147 εκατοστών για να χωρέσει στο ψυγείο τους, οπότε μετατράπηκε σε τροφή για σκύλους.

Ενώ η μητέρα δεν πήρε χρήματα για τις δωρεές της, ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να πάρει έκπτωση φόρου για κάθε μικρό ζώο και για κάθε κιλό αλόγου.

Δεν είναι μόνη, καθώς ο ζωολογικός κήπος του Aalborg έχει λάβει 137 κουνέλια, 53 κοτόπουλα, 22 άλογα και 18 ινδικά χοιρίδια.

Έχουν ταΐσει είδη όπως λιοντάρια, ευρωπαϊκούς λύγκες και τίγρεις, για να αναφέρουμε μερικά, ενώ άλλοι ζωολογικοί κήποι της Δανίας καλωσορίζουν επίσης δωρεές κατοικίδιων ζώων εάν φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο υγείας.

«Εάν έχετε ένα υγιές ζώο που πρέπει να θανατωθεί για διάφορους λόγους, είστε ευπρόσδεκτοι να το δωρίσετε σε εμάς.

«Τα ζώα υποβάλλονται σε ευθανασία από εκπαιδευμένο προσωπικό και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως τροφή. Με αυτόν τον τρόπο, τίποτα δεν πάει χαμένο - και διασφαλίζουμε τη φυσική συμπεριφορά, τη διατροφή και την ευημερία των θηρευτών μας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ζωολογικός κήπος

