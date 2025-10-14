Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι
Με σημαντικές εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα διευκολυνθεί φέτος η μετάβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στον τόπο τοποθέτησής τους, στο πλαίσιο συνεργασίας των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ειδικότερα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

Attica Group

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται:

Έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν για το χρονικό διάστημα από 13/10/25 έως 16/10/25.

Για τις Γραμμές:

1. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

3. Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

4. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

5.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης δύναται να επιδειχθεί, εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Για την παροχή έκπτωσης απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

Dodekanisos Seaways

Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025-2026 με τα πλοία της εταιρείας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.

Fast Ferries

Έκπτωση για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο διορισμού τους, ενόψει της σχολικής περιόδου 2025-2026, της τάξης του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) για το διάστημα 13/10/2025 έως 15/10/2025.

Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.

Golden Star FerrieΈκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους, κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας για την περίοδο 13/10/25 – 15/10/25.

Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ.

Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχημάτων (Ι.Χ. και δίκυκλα).

Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια στις εξής περιόδους:

  • 05 – 11/09/2025
  • 26/09 – 05/10/2025 & 13 – 15/10/2025
  • 23/12/2025 – 07/01/2026
  • 03 – 19/04/2026
  • 19/06 – 03/07/2026

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων.

Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω on-line συστημάτων κρατήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν, τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Το σχετικό ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση διορισμού που πιστοποιεί την τοποθέτηση
  • Αστυνομική Ταυτότητα

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στις εξής περιόδους αιχμής:

  • Έναρξη διδακτικού έτους: 5 – 11 Σεπτεμβρίου 2025
  • Χριστούγεννα: 23 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026
  • Πάσχα: 3 – 19 Απριλίου 2026
  • Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Αεροπορικά εισιτήρια

H εταιρεία SKY Express, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους.



