Ιωάννινα: Χειροπέδες σε υπάλληλο επιχείρησης - Πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη
Η ανήλικη κατέληξε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης
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- Μια υπάλληλος επιχείρησης στα Ιωάννινα συνελήφθη για προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικη.
- Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης από τον πατέρα της.
- Η υπόθεση αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.
- Σε βάρος της υπαλλήλου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παράβαση σχετικών νόμων.
- Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Στη σύλληψη μιας υπαλλήλου επιχείρησης στα Ιωάννινα προχώρησε η Αστυνομία, μετά την υπόθεση μέθης μιας ανήλικης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, η ανήλικη μεταφέρθηκε από τον πατέρα της στο νοσοκομείο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ που κατανάλωσε από επιχείρηση.
Για την υπόθεση συνελήφθη η υπάλληλος που φέρεται να της προμήθευσε το αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
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