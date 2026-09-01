Ιωάννινα: Χειροπέδες σε υπάλληλο επιχείρησης - Πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη

Η ανήλικη κατέληξε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε υπάλληλο επιχείρησης - Πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια υπάλληλος επιχείρησης στα Ιωάννινα συνελήφθη για προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικη.
  • Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης από τον πατέρα της.
  • Η υπόθεση αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.
  • Σε βάρος της υπαλλήλου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παράβαση σχετικών νόμων.
  • Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
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Στη σύλληψη μιας υπαλλήλου επιχείρησης στα Ιωάννινα προχώρησε η Αστυνομία, μετά την υπόθεση μέθης μιας ανήλικης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, η ανήλικη μεταφέρθηκε από τον πατέρα της στο νοσοκομείο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ που κατανάλωσε από επιχείρηση.

Για την υπόθεση συνελήφθη η υπάλληλος που φέρεται να της προμήθευσε το αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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