Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ανήλικη με συμπτώματα μέθης – Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Snapshot Ένα 14χρονο κορίτσι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική περίθαλψη.

Ο πατέρας της ανήλικης συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη συνεχίζονται να αποτελούν πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα 14χρονο κορίτσι, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι που έγινε στην περιοχή Καβρός στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η ανήλικη έγινε αντιληπτή ότι είχε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική περίθαλψη.

Συνελήφθη ο πατέρας της 64 ετών, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

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