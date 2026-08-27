Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ανήλικη με συμπτώματα μέθης – Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου
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- Ένα 14χρονο κορίτσι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στον Αποκόρωνα Χανίων.
- Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική περίθαλψη.
- Ο πατέρας της ανήλικης συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.
- Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη συνεχίζονται να αποτελούν πρόβλημα.
Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα 14χρονο κορίτσι, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι που έγινε στην περιοχή Καβρός στον Αποκόρωνα Χανίων.
Η ανήλικη έγινε αντιληπτή ότι είχε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική περίθαλψη.
Συνελήφθη ο πατέρας της 64 ετών, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.
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