Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ανήλικη με συμπτώματα μέθης – Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ανήλικη με συμπτώματα μέθης – Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα 14χρονο κορίτσι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στον Αποκόρωνα Χανίων.
  • Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική περίθαλψη.
  • Ο πατέρας της ανήλικης συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.
  • Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη συνεχίζονται να αποτελούν πρόβλημα.
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Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα 14χρονο κορίτσι, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι που έγινε στην περιοχή Καβρός στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η ανήλικη έγινε αντιληπτή ότι είχε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική περίθαλψη.

Συνελήφθη ο πατέρας της 64 ετών, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

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